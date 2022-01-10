https://ria.ru/20220110/film-1767159200.html

Стало известно, какой новый персонаж появится в "Мире Юрского периода 3"

Стало известно, какой новый персонаж появится в "Мире Юрского периода 3" - РИА Новости, 10.01.2022

Стало известно, какой новый персонаж появится в "Мире Юрского периода 3"

В Сети появилось новое изображение из третьей части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода". Разместили его в своих инстаграм-аккаунтах исполнитель РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:04

2022-01-10T15:04

2022-01-10T15:04

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колин треворроу

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Сети появилось новое изображение из третьей части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода". Разместили его в своих инстаграм-аккаунтах исполнитель главной роли Крис Пратт и режиссер Колин Треворроу.На кадре герой Пратта — специалист по зоопсихологии Оуэн Грэйди стоит с ножом рядом с персонажем в исполнении Деванды Уайз. Ее героиня держит что-то похожее на электрошокер. Однако пока неясно, от кого они обороняются.Имя персонажа Уайз, как и ее миссию в фильме, не раскрыли. Однако Крис Пратт написал, что не может дождаться, чтобы появиться на одном экране с "великой и могущественной" Девандой Уайз.Деванда Уайз известна по таким сериал, как "Ей это нужно позарез" и "Огнестрел". А недавно актриса появилась в драме "Отцовство" Netflix. Премьера фильма "Мир Юрского периода 3" запланирована на июнь 2022 года. Вместе с Праттом и Уайз в нем также задействованы Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и другие. Ожидается, что действие в блокбастере охватит весь мир, по которому теперь гуляют динозавры.

https://ria.ru/20200728/1575070597.html

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новости культуры, кино и сериалы, netflix, колин треворроу