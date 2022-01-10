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Стало известно, какой новый персонаж появится в "Мире Юрского периода 3"
Стало известно, какой новый персонаж появится в "Мире Юрского периода 3" - РИА Новости, 10.01.2022
Стало известно, какой новый персонаж появится в "Мире Юрского периода 3"
В Сети появилось новое изображение из третьей части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода". Разместили его в своих инстаграм-аккаунтах исполнитель РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:04
2022-01-10T15:04
2022-01-10T15:04
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Сети появилось новое изображение из третьей части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода". Разместили его в своих инстаграм-аккаунтах исполнитель главной роли Крис Пратт и режиссер Колин Треворроу.На кадре герой Пратта — специалист по зоопсихологии Оуэн Грэйди стоит с ножом рядом с персонажем в исполнении Деванды Уайз. Ее героиня держит что-то похожее на электрошокер. Однако пока неясно, от кого они обороняются.Имя персонажа Уайз, как и ее миссию в фильме, не раскрыли. Однако Крис Пратт написал, что не может дождаться, чтобы появиться на одном экране с "великой и могущественной" Девандой Уайз.Деванда Уайз известна по таким сериал, как "Ей это нужно позарез" и "Огнестрел". А недавно актриса появилась в драме "Отцовство" Netflix. Премьера фильма "Мир Юрского периода 3" запланирована на июнь 2022 года. Вместе с Праттом и Уайз в нем также задействованы Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и другие. Ожидается, что действие в блокбастере охватит весь мир, по которому теперь гуляют динозавры.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, колин треворроу
Стало известно, какой новый персонаж появится в "Мире Юрского периода 3"
Стало известно, какой новый персонаж появится в "Мире Юрского периода 3"
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Сети появилось новое изображение из третьей части научно-фантастического боевика "Мир Юрского периода". Разместили его в своих инстаграм-аккаунтах исполнитель главной роли Крис Пратт и режиссер Колин Треворроу.
На кадре герой Пратта — специалист по зоопсихологии Оуэн Грэйди стоит с ножом рядом с персонажем в исполнении Деванды Уайз. Ее героиня держит что-то похожее на электрошокер. Однако пока неясно, от кого они обороняются.
Имя персонажа Уайз, как и ее миссию в фильме, не раскрыли. Однако Крис Пратт написал, что не может дождаться, чтобы появиться на одном экране с "великой и могущественной" Девандой Уайз.
"Вы ее никогда не забудете", — заверил актер.
Деванда Уайз известна по таким сериал, как "Ей это нужно позарез" и "Огнестрел". А недавно актриса появилась в драме "Отцовство" Netflix.
Премьера фильма "Мир Юрского периода 3" запланирована на июнь 2022 года. Вместе с Праттом и Уайз в нем также задействованы Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и другие.
Ожидается, что действие в блокбастере охватит весь мир, по которому теперь гуляют динозавры.