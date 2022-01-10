14:26 10.01.2022 (обновлено: 14:28 10.01.2022)
Шестерых граждан Венгрии вывезли из Казахстана бортом Минобороны России
Среди эвакуированных из Казахстана бортом Минобороны оказались шестеро граждан Венгрии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области
Самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Самолет министерства обороны России эвакуировал из Казахстана шесть венгерских граждан, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Самолет министерства обороны России уже вылетел из Казахстана с шестью эвакуированными гражданами Венгрии и членами их семей на борту. Пункт назначения – Россия, где наших спасенных соотечественников будет ждать самолет венгерских вооруженных сил", - написал Сийярто в своем аккаунте в Facebook. Он отметил, что накануне министры иностранных дел Венгрии и России договорились о том, что российский МИД окажет помощь в эвакуации венгров, застрявших в Алма-Ате.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.