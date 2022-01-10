https://ria.ru/20220110/evakuatsiya-1767169388.html

Шестерых граждан Венгрии вывезли из Казахстана бортом Минобороны России

Шестерых граждан Венгрии вывезли из Казахстана бортом Минобороны России - РИА Новости, 10.01.2022

Шестерых граждан Венгрии вывезли из Казахстана бортом Минобороны России

Самолет министерства обороны России эвакуировал из Казахстана шесть венгерских граждан, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:26

2022-01-10T14:26

2022-01-10T14:28

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Самолет министерства обороны России эвакуировал из Казахстана шесть венгерских граждан, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Самолет министерства обороны России уже вылетел из Казахстана с шестью эвакуированными гражданами Венгрии и членами их семей на борту. Пункт назначения – Россия, где наших спасенных соотечественников будет ждать самолет венгерских вооруженных сил", - написал Сийярто в своем аккаунте в Facebook. Он отметил, что накануне министры иностранных дел Венгрии и России договорились о том, что российский МИД окажет помощь в эвакуации венгров, застрявших в Алма-Ате.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/evakuatsiya-1766923483.html

https://ria.ru/20220109/samolety-1767074579.html

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