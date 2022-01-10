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Московские спасатели провели экскурсию детям в рамках акции "Елка желаний"
Московские спасатели провели экскурсию детям в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 10.01.2022
Московские спасатели провели экскурсию детям в рамках акции "Елка желаний"
Московские спасатели провели экскурсию для детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:53
2022-01-10T19:53
2022-01-10T19:53
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Московские спасатели провели экскурсию для детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Исполнили мечты юных москвичей – провели индивидуальную экскурсию в пожарно-спасательном отряде №215 для участников благотворительной акции "Елка желаний". Шестилетние близнецы Рома и Егор всегда хотели побывать в пожарно-спасательной части и познакомиться с героями нашего времени – специалистами, которые готовы рисковать собственной жизнью ради помощи другим. В новогодние праздники московские спасатели рассказали ребятам о своей работе и показали им спецтехнику и оборудование", - говорится в сообщении.Уточняется, что в конце экскурсии Рому и Егора ждал сюрприз – поездка на пожарной машине.
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москва, городское хозяйство москвы