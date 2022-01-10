https://ria.ru/20220110/ekskursiya-1767226029.html

Московские спасатели провели экскурсию детям в рамках акции "Елка желаний"

Московские спасатели провели экскурсию детям в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 10.01.2022

Московские спасатели провели экскурсию детям в рамках акции "Елка желаний"

Московские спасатели провели экскурсию для детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:53

2022-01-10T19:53

2022-01-10T19:53

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Московские спасатели провели экскурсию для детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Исполнили мечты юных москвичей – провели индивидуальную экскурсию в пожарно-спасательном отряде №215 для участников благотворительной акции "Елка желаний". Шестилетние близнецы Рома и Егор всегда хотели побывать в пожарно-спасательной части и познакомиться с героями нашего времени – специалистами, которые готовы рисковать собственной жизнью ради помощи другим. В новогодние праздники московские спасатели рассказали ребятам о своей работе и показали им спецтехнику и оборудование", - говорится в сообщении.Уточняется, что в конце экскурсии Рому и Егора ждал сюрприз – поездка на пожарной машине.

https://ria.ru/20210108/ekskursii-1593270263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы