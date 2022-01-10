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Цифровизация способствует повышению прозрачности экономики, заявила эксперт
Цифровизация способствует повышению прозрачности экономики, заявила эксперт - РИА Новости, 10.01.2022
Цифровизация способствует повышению прозрачности экономики, заявила эксперт
Цифровизация в налоговой сфере и госуправлении закрепила тренд на повышение прозрачности российской экономики, такое мнение РИА Новости высказала руководитель... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:21
2022-01-10T16:21
экономика
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
наталья сафина
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Цифровизация в налоговой сфере и госуправлении закрепила тренд на повышение прозрачности российской экономики, такое мнение РИА Новости высказала руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Наталья Сафина.Ранее в СМИ появились высказывания депутата Госдумы от фракции КПРФ Николая Арефьева, который оценил потери бюджета из-за теневой экономики в десятки триллионов рублей."По мере развития цифровизации в налоговой сфере и госуправлении наблюдается устойчивый тренд на повышение прозрачности российской экономики. Это подтверждают оперативные данные Росстата о размерах теневого сектора в России: в 2019 году эта доля составила 11,6% ВВП, что эквивалентно 12,7 триллиона рублей выпуска. Соответственно, "реальные потери" экономики в виде упущенных налогов могли составить в 2019 году 1,3-1,4 триллиона рублей (исходя из средней доли налогов в ВВП в 10,5%), что эквивалентно около 7% доходов федерального бюджета в этот год", - сказала Сафина.По ее словам, в целом похожую оценку давало агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), которое оценило бюджетные потери от неформальной занятости в 3 триллиона рублей.Она также отметила, что оценки Росстата по объему ВВП страны включают корректировки на ненаблюдаемый сектор экономики.По последним доступным данным Росстата, численность занятых в неформальном секторе в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составила 14,52 миллиона человек (или 20,1% от общей численности занятых).
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экономика, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, наталья сафина
16:21 10.01.2022
 
Цифровизация способствует повышению прозрачности экономики, заявила эксперт

Эксперт Сафина: цифровизация способствует повышению прозрачности российской экономики

© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с документами в офисе
Девушка с документами в офисе - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка с документами в офисе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Цифровизация в налоговой сфере и госуправлении закрепила тренд на повышение прозрачности российской экономики, такое мнение РИА Новости высказала руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Наталья Сафина.
Ранее в СМИ появились высказывания депутата Госдумы от фракции КПРФ Николая Арефьева, который оценил потери бюджета из-за теневой экономики в десятки триллионов рублей.
"По мере развития цифровизации в налоговой сфере и госуправлении наблюдается устойчивый тренд на повышение прозрачности российской экономики. Это подтверждают оперативные данные Росстата о размерах теневого сектора в России: в 2019 году эта доля составила 11,6% ВВП, что эквивалентно 12,7 триллиона рублей выпуска. Соответственно, "реальные потери" экономики в виде упущенных налогов могли составить в 2019 году 1,3-1,4 триллиона рублей (исходя из средней доли налогов в ВВП в 10,5%), что эквивалентно около 7% доходов федерального бюджета в этот год", - сказала Сафина.
По ее словам, в целом похожую оценку давало агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), которое оценило бюджетные потери от неформальной занятости в 3 триллиона рублей.
Она также отметила, что оценки Росстата по объему ВВП страны включают корректировки на ненаблюдаемый сектор экономики.
По последним доступным данным Росстата, численность занятых в неформальном секторе в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составила 14,52 миллиона человек (или 20,1% от общей численности занятых).
Член Совета Федерации от Московской области, первый заместитель председателя комитета верхней палаты по социальной политике Ольга Забралова - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 12:50Новости Подмосковья
Ольга Забралова: цифровизация значительно расширяет доступность соцуслуг
 
ЭкономикаГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияНаталья Сафина
 
 
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