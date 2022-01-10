https://ria.ru/20220110/ekonomika-1767191488.html
Цифровизация способствует повышению прозрачности экономики, заявила эксперт
Цифровизация способствует повышению прозрачности экономики, заявила эксперт - РИА Новости, 10.01.2022
Цифровизация способствует повышению прозрачности экономики, заявила эксперт
Цифровизация в налоговой сфере и госуправлении закрепила тренд на повышение прозрачности российской экономики, такое мнение РИА Новости высказала руководитель... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:21
2022-01-10T16:21
2022-01-10T16:21
экономика
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
наталья сафина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759148019_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a828074b3f3a851eaac4df96978a8513.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Цифровизация в налоговой сфере и госуправлении закрепила тренд на повышение прозрачности российской экономики, такое мнение РИА Новости высказала руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Наталья Сафина.Ранее в СМИ появились высказывания депутата Госдумы от фракции КПРФ Николая Арефьева, который оценил потери бюджета из-за теневой экономики в десятки триллионов рублей."По мере развития цифровизации в налоговой сфере и госуправлении наблюдается устойчивый тренд на повышение прозрачности российской экономики. Это подтверждают оперативные данные Росстата о размерах теневого сектора в России: в 2019 году эта доля составила 11,6% ВВП, что эквивалентно 12,7 триллиона рублей выпуска. Соответственно, "реальные потери" экономики в виде упущенных налогов могли составить в 2019 году 1,3-1,4 триллиона рублей (исходя из средней доли налогов в ВВП в 10,5%), что эквивалентно около 7% доходов федерального бюджета в этот год", - сказала Сафина.По ее словам, в целом похожую оценку давало агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), которое оценило бюджетные потери от неформальной занятости в 3 триллиона рублей.Она также отметила, что оценки Росстата по объему ВВП страны включают корректировки на ненаблюдаемый сектор экономики.По последним доступным данным Росстата, численность занятых в неформальном секторе в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составила 14,52 миллиона человек (или 20,1% от общей численности занятых).
https://ria.ru/20211229/zabralova-1765796091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759148019_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_2e30bd2817acf841b1b829886a3570a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, наталья сафина
Цифровизация способствует повышению прозрачности экономики, заявила эксперт
Эксперт Сафина: цифровизация способствует повышению прозрачности российской экономики