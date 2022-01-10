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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/effektivnost-1767089822.html
Антонов ответил на претензии США к отправке сил ОДКБ в Казахстан
Антонов ответил на претензии США к отправке сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 10.01.2022
Антонов ответил на претензии США к отправке сил ОДКБ в Казахстан
Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане продемонстрировали его эффективность, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T01:53
2022-01-10T07:29
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
россия
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане продемонстрировали его эффективность, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Таким образом дипломат ответил на попытки в Вашингтоне поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции, а также присутствие сил ОДКБ в Казахстане.Дипломат призвал все демократические силы мира помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране еще больше.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
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в мире, казахстан, одкб, россия
01:53 10.01.2022 (обновлено: 07:29 10.01.2022)
 
Антонов ответил на претензии США к отправке сил ОДКБ в Казахстан

Посол Антонов заявил, что работа миротворцев ОДКБ в Казахстане показала их эффективность

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане продемонстрировали его эффективность, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Таким образом дипломат ответил на попытки в Вашингтоне поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции, а также присутствие сил ОДКБ в Казахстане.

"Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касыма-Жомарта Токаева", — говорится в комментарии Антонова на странице посольства в Facebook.

Дипломат призвал все демократические силы мира помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране еще больше.
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Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.
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В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
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