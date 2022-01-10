https://ria.ru/20220110/dtp-1767180637.html
Два человека погибли при столкновении трех машин в Нижегородской области
Два человека погибли при столкновении трех машин в Нижегородской области - РИА Новости, 10.01.2022
Два человека погибли при столкновении трех машин в Нижегородской области
Два человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:24
2022-01-10T15:24
2022-01-10T17:42
происшествия
дтп
нижегородская область
лысковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о ДТП на 504-м километре автодороги федерального значения М-7 "Волга" в Лысковском районе поступило в понедельник в 13.20."Произошло столкновение трех автомобилей (одного грузового и двух легковых автомобилей). В результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ликвидации ДТП принимали участие пожарно-спасательные подразделения, которые проводили аварийно-спасательные работы и деблокирование пострадавшего.Движение на 504-м километре трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области восстановлено после ДТП, сообщает управление автомобильной магистрали "Москва - Нижний Новгород".Движение на участке дороги возле города Лысково Нижегородской области было временно ограничено из-за ДТП, произошедшего в понедельник около 13.00."Для проведения следственных мероприятий движение перекрывалось. В 14.20 движение было запущено в реверсивном режиме. В 15.15 движение по участку восстановлено. Дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия продолжается ликвидация последствий ДТП, водителей просят быть внимательными при проезде участка.
https://ria.ru/20220110/dtp-1767150274.html
https://ria.ru/20220110/priamure-1767097918.html
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https://ria.ru/20220109/dtp-1767065205.html
нижегородская область
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происшествия, дтп, нижегородская область, лысковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
15:24 10.01.2022 (обновлено: 17:42 10.01.2022)
Два человека погибли при столкновении трех машин в Нижегородской области
Два человека погибли при столкновении трех машин на трассе в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости.
Два человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Нижегородской области
, сообщает региональное управление МЧС
.
Сообщение о ДТП на 504-м километре автодороги федерального значения М-7 "Волга" в Лысковском районе
поступило в понедельник в 13.20.
"Произошло столкновение трех автомобилей (одного грузового и двух легковых автомобилей). В результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации ДТП принимали участие пожарно-спасательные подразделения, которые проводили аварийно-спасательные работы и деблокирование пострадавшего.
Движение на 504-м километре трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области восстановлено после ДТП, сообщает управление автомобильной магистрали "Москва - Нижний Новгород".
Движение на участке дороги возле города Лысково Нижегородской области было временно ограничено из-за ДТП, произошедшего в понедельник около 13.00.
"Для проведения следственных мероприятий движение перекрывалось. В 14.20 движение было запущено в реверсивном режиме. В 15.15 движение по участку восстановлено. Дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия продолжается ликвидация последствий ДТП, водителей просят быть внимательными при проезде участка.