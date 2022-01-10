https://ria.ru/20220110/dtp-1767150274.html

В Челябинске автомобиль въехал в автобусную остановку

В Челябинске автомобиль въехал в автобусную остановку - РИА Новости, 10.01.2022

В Челябинске автомобиль въехал в автобусную остановку

Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в остановку общественного транспорта в Челябинске в понедельник, в результате ДТП погиб... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:53

2022-01-10T12:53

2022-01-10T12:53

происшествия

челябинск

авто

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в остановку общественного транспорта в Челябинске в понедельник, в результате ДТП погиб пешеход, еще трое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону."По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Ford, мужчина 2002 года рождения, не справившись с управлением, наехал на остановочный комплекс в Челябинске. В результате пострадали трое и один погиб, все пешеходы", - сказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются, уточнил он.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что водитель автомобиля имел небольшой опыт вождения, кроме того, известно, что он смог сдать экзамен на получение водительского удостоверения с седьмого раза.

https://ria.ru/20220110/priamure-1767097918.html

челябинск

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происшествия, челябинск, авто