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В Челябинске автомобиль въехал в автобусную остановку
В Челябинске автомобиль въехал в автобусную остановку - РИА Новости, 10.01.2022
В Челябинске автомобиль въехал в автобусную остановку
Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в остановку общественного транспорта в Челябинске в понедельник, в результате ДТП погиб... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:53
2022-01-10T12:53
2022-01-10T12:53
происшествия
челябинск
авто
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в остановку общественного транспорта в Челябинске в понедельник, в результате ДТП погиб пешеход, еще трое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону."По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Ford, мужчина 2002 года рождения, не справившись с управлением, наехал на остановочный комплекс в Челябинске. В результате пострадали трое и один погиб, все пешеходы", - сказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются, уточнил он.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что водитель автомобиля имел небольшой опыт вождения, кроме того, известно, что он смог сдать экзамен на получение водительского удостоверения с седьмого раза.
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происшествия, челябинск, авто
В Челябинске автомобиль въехал в автобусную остановку
Один человек погиб и еще трое пострадали после наезда автомобиля на остановку в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости.
Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в остановку общественного транспорта в Челябинске
в понедельник, в результате ДТП погиб пешеход, еще трое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД
России по региону.
"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Ford, мужчина 2002 года рождения, не справившись с управлением, наехал на остановочный комплекс в Челябинске. В результате пострадали трое и один погиб, все пешеходы", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются, уточнил он.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что водитель автомобиля имел небольшой опыт вождения, кроме того, известно, что он смог сдать экзамен на получение водительского удостоверения с седьмого раза.