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Россия и США обсудили вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ
Россия и США обсудили вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ - РИА Новости, 10.01.2022
Россия и США обсудили вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ
Россия и США затронули в ходе переговоров в Женеве вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:41
2022-01-10T19:50
сша
россия
в мире
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия и США затронули в ходе переговоров в Женеве вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), но этот вопрос не был главным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:41 10.01.2022 (обновлено: 19:50 10.01.2022)
 
Россия и США обсудили вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия и США затронули в ходе переговоров в Женеве вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), но этот вопрос не был главным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место", - сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров.
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
19:41
США готовы установить взаимные лимиты по военным учениям, сообщила Шерман
 
СШАРоссияВ миреСергей РябковНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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