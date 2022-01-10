19:41 10.01.2022 (обновлено: 19:50 10.01.2022)
Россия и США обсудили вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия и США затронули в ходе переговоров в Женеве вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), но этот вопрос не был главным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место", - сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров.
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.