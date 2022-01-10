https://ria.ru/20220110/dsnv-1767225417.html

Россия и США обсудили вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ

Россия и США обсудили вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ - РИА Новости, 10.01.2022

Россия и США обсудили вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ

Россия и США затронули в ходе переговоров в Женеве вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:41

2022-01-10T19:41

2022-01-10T19:50

сша

россия

в мире

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Россия и США затронули в ходе переговоров в Женеве вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), но этот вопрос не был главным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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сша, россия, в мире, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)