https://ria.ru/20220110/dollar-1767089302.html

Когда рубль подорожает к доллару

Инвестстратег дал прогноз, когда рубль подорожает к доллару - РИА Новости, 10.01.2022

Когда рубль подорожает к доллару

Глобальный тренд на укрепление рубля может начаться уже в феврале, а наиболее сильной российская валюта к доллару будет до апреля 2022 года, специально для... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T04:19

2022-01-10T04:19

2022-01-10T04:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

европа

опек

россия

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глобальный тренд на укрепление рубля может начаться уже в феврале, а наиболее сильной российская валюта к доллару будет до апреля 2022 года, специально для агентства "Прайм" спрогнозировал инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.Конечно, гарантий, что укрепление рубля случится именно в эти сроки нет, поскольку могут вмешаться важные факторы - геополитика, сырьевые цены, политика центробанков и т.п. Не менее важно, как будет развиваться энергосотрудничество между Россией и Европой - энергокризис может разгореться с новой силой и спутать все карты.С ценами на нефть определенности больше - они, по мнению эксперта, останутся в течение первого квартала на уровне порядка 70 долларов за баррель на фоне регулирования ОПЕК+. В целом по итогам года рубль будет находиться в диапазоне 70-76 рублей за доллар, подытожил Бахтин.

https://ria.ru/20220110/rubl-1767086116.html

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экономика, европа, опек, россия, бкс мир инвестиций