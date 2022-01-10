https://ria.ru/20220110/dollar-1767089302.html
Когда рубль подорожает к доллару
Инвестстратег дал прогноз, когда рубль подорожает к доллару - РИА Новости, 10.01.2022
Когда рубль подорожает к доллару
Глобальный тренд на укрепление рубля может начаться уже в феврале, а наиболее сильной российская валюта к доллару будет до апреля 2022 года, специально для... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T04:19
2022-01-10T04:19
2022-01-10T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
европа
опек
россия
бкс мир инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148616/27/1486162792_0:214:4101:2520_1920x0_80_0_0_0b2b668b0fd5c554d52e2549cf737f0f.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глобальный тренд на укрепление рубля может начаться уже в феврале, а наиболее сильной российская валюта к доллару будет до апреля 2022 года, специально для агентства "Прайм" спрогнозировал инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.Конечно, гарантий, что укрепление рубля случится именно в эти сроки нет, поскольку могут вмешаться важные факторы - геополитика, сырьевые цены, политика центробанков и т.п. Не менее важно, как будет развиваться энергосотрудничество между Россией и Европой - энергокризис может разгореться с новой силой и спутать все карты.С ценами на нефть определенности больше - они, по мнению эксперта, останутся в течение первого квартала на уровне порядка 70 долларов за баррель на фоне регулирования ОПЕК+. В целом по итогам года рубль будет находиться в диапазоне 70-76 рублей за доллар, подытожил Бахтин.
https://ria.ru/20220110/rubl-1767086116.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148616/27/1486162792_228:0:3872:2733_1920x0_80_0_0_c0a93cbaadef68ddd244f3f4d2d5921a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, опек, россия, бкс мир инвестиций
Инвестстратег дал прогноз, когда рубль подорожает к доллару
Эксперт Бахтин спрогнозировал укрепление рубля к доллару с февраля 2022 года