Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220110/dollar-1767089302.html
Когда рубль подорожает к доллару
Инвестстратег дал прогноз, когда рубль подорожает к доллару - РИА Новости, 10.01.2022
Когда рубль подорожает к доллару
Глобальный тренд на укрепление рубля может начаться уже в феврале, а наиболее сильной российская валюта к доллару будет до апреля 2022 года, специально для... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T04:19
2022-01-10T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
европа
опек
россия
бкс мир инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148616/27/1486162792_0:214:4101:2520_1920x0_80_0_0_0b2b668b0fd5c554d52e2549cf737f0f.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глобальный тренд на укрепление рубля может начаться уже в феврале, а наиболее сильной российская валюта к доллару будет до апреля 2022 года, специально для агентства "Прайм" спрогнозировал инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.Конечно, гарантий, что укрепление рубля случится именно в эти сроки нет, поскольку могут вмешаться важные факторы - геополитика, сырьевые цены, политика центробанков и т.п. Не менее важно, как будет развиваться энергосотрудничество между Россией и Европой - энергокризис может разгореться с новой силой и спутать все карты.С ценами на нефть определенности больше - они, по мнению эксперта, останутся в течение первого квартала на уровне порядка 70 долларов за баррель на фоне регулирования ОПЕК+. В целом по итогам года рубль будет находиться в диапазоне 70-76 рублей за доллар, подытожил Бахтин.
https://ria.ru/20220110/rubl-1767086116.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148616/27/1486162792_228:0:3872:2733_1920x0_80_0_0_c0a93cbaadef68ddd244f3f4d2d5921a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, опек, россия, бкс мир инвестиций
04:19 10.01.2022
 
Инвестстратег дал прогноз, когда рубль подорожает к доллару

Эксперт Бахтин спрогнозировал укрепление рубля к доллару с февраля 2022 года

© Fotolia / ET1972Монеты номиналом 10 российских рублей
Монеты номиналом 10 российских рублей - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Fotolia / ET1972
Монеты номиналом 10 российских рублей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глобальный тренд на укрепление рубля может начаться уже в феврале, а наиболее сильной российская валюта к доллару будет до апреля 2022 года, специально для агентства "Прайм" спрогнозировал инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.
"Такая закономерность прослеживается среднестатистически и связана она главным образом с сильными показателями профицита счета текущих операций России в этот период", - пояснил он.
Конечно, гарантий, что укрепление рубля случится именно в эти сроки нет, поскольку могут вмешаться важные факторы - геополитика, сырьевые цены, политика центробанков и т.п. Не менее важно, как будет развиваться энергосотрудничество между Россией и Европой - энергокризис может разгореться с новой силой и спутать все карты.
С ценами на нефть определенности больше - они, по мнению эксперта, останутся в течение первого квартала на уровне порядка 70 долларов за баррель на фоне регулирования ОПЕК+. В целом по итогам года рубль будет находиться в диапазоне 70-76 рублей за доллар, подытожил Бахтин.
Рубли - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
01:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздников
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕвропаОПЕКРоссияБКС Мир инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
23:00США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
23:00Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
22:55Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве
22:51На юго-востоке Москвы пропал подросток
22:51Шерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России
Лента новостейМолния
В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с РоссиейСША и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДРСамолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан РоссииЭксперт оценил итоги российско-американских переговоров в ЖеневеНа юго-востоке Москвы пропал подростокШерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России