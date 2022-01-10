https://ria.ru/20220110/dogovorennosti-1767250149.html

Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям

Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям - РИА Новости, 10.01.2022

Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям

США не ожидали, что на состоявшихся в Женеве переговорах с Россией по стратегической стабильности удастся достичь новых договоренностей по ракетам средней и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T23:42

2022-01-10T23:42

2022-01-10T23:42

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США не ожидали, что на состоявшихся в Женеве переговорах с Россией по стратегической стабильности удастся достичь новых договоренностей по ракетам средней и меньшей дальности, однако встреча позволила сторонам высказать свои озабоченности, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Вместе с тем американский дипломат добавил, что и у США, и у России есть свои озабоченности в части контроля над такими вооружениями, и встреча в Женеве дала сторонам возможность обсудить их."Вот чему был посвящен этот диалог - обозначить сферы, по которым могут быть сформулированы обоюдные шаги как с нашей стороны, так и со стороны России", - указал Прайс.США не ждут никаких прорывов от запланированных на эту неделю переговоров о безопасности с Россией, считая их началом дипломатического процесса, сообщил журналистам Нед Прайс."Я не ожидаю никаких прорывов в среду, я не ожидаю никаких прорывов в четверг. Это начало дипломатического процесса. Мы приветствуем то, что Российская Федерация участвует в этом диалоге с нами. Я думаю, это важно", - сказал он на брифинге.В понедельник российская и американская делегация обсуждали проблематику безопасности на встрече в Женеве, за которой последуют переговоры на площадках Совета Россия-НАТО в Брюсселе и ОБСЕ в Вене.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на переговорах возглавляла первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767237114.html

https://ria.ru/20220110/razvertyvanie-1767244206.html

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