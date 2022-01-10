https://ria.ru/20220110/dialog-1767224843.html

Шерман назвала диалог России и США прямолинейным

Шерман назвала диалог России и США прямолинейным - РИА Новости, 10.01.2022

Шерман назвала диалог России и США прямолинейным

Переговоры РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности были прямолинейными и откровенными, сообщила на брифинге по их итогам первый заместитель госсекретаря... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:38

2022-01-10T19:38

2022-01-10T19:47

в мире

сша

женева (город)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767134555_0:67:1936:1156_1920x0_80_0_0_097741c76a5e5f6935b70baa1a9fef25.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА новости. Переговоры РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности были прямолинейными и откровенными, сообщила на брифинге по их итогам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман."Переговоры продолжались почти 8 часов, это был прямолинейный и откровенный диалог", - сказала представитель госдепартамента по итогам прошедшего заседания.Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

сша

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, женева (город), россия