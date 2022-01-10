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Шерман назвала диалог России и США прямолинейным
Шерман назвала диалог России и США прямолинейным - РИА Новости, 10.01.2022
Шерман назвала диалог России и США прямолинейным
Переговоры РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности были прямолинейными и откровенными, сообщила на брифинге по их итогам первый заместитель госсекретаря... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:38
2022-01-10T19:38
2022-01-10T19:47
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА новости. Переговоры РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности были прямолинейными и откровенными, сообщила на брифинге по их итогам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман."Переговоры продолжались почти 8 часов, это был прямолинейный и откровенный диалог", - сказала представитель госдепартамента по итогам прошедшего заседания.Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.
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в мире, сша, женева (город), россия
19:38 10.01.2022 (обновлено: 19:47 10.01.2022)
Шерман назвала диалог России и США прямолинейным
Замгоссекретаря Шерман назвала диалог России и США прямолинейным
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА новости. Переговоры РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности были прямолинейными и откровенными, сообщила на брифинге по их итогам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
"Переговоры продолжались почти 8 часов, это был прямолинейный и откровенный диалог", - сказала представитель госдепартамента по итогам прошедшего заседания.
Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.