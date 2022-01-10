https://ria.ru/20220110/dialog-1767218549.html

СМИ: Боррель инициировал "отдельный прямой диалог" с Лавровым

СМИ: Боррель инициировал "отдельный прямой диалог" с Лавровым - РИА Новости, 10.01.2022

СМИ: Боррель инициировал "отдельный прямой диалог" с Лавровым

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал письмо главам МИД ЕС, в котором заявил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:59

2022-01-10T18:59

2022-01-10T18:59

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

жозеп боррель

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал письмо главам МИД ЕС, в котором заявил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и инициировал "отдельный прямой диалог" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет газета New York Times.Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в Женеве в понедельник утром, встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.По данным газеты, европейские страны имеют собственные вооруженные силы и внешнюю политику, и они "неохотно передают большую ответственность, полномочия или финансирование Боррелю и Брюсселю". По мнению некоторых из них, как пишет газета, Боррель пытается вести себя не так, как предписывали страны-участницы Евросоюза.Согласно изданию, недавно Боррель отправил письмо министрам иностранных дел ЕС, настаивая на том, что ЕС должен быть за столом переговоров в диалоге между США и Россией и что "главная цель должна заключаться в обеспечении того, чтобы ЕС был вовлечен в процесс". Он также предположил, что местом проведения будущих переговоров могла бы стать не НАТО, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет газета."В этом письме, переданном New York Times, он также заявил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и "инициировал отдельный прямой разговор" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - пишет газета.Отмечается, что это письмо не было положительно воспринято всеми министерствами иностранных дел ЕС, даже несмотря на то, что Боррель пообещал "полную координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений "по контролю над обычным вооружением и мерам по укреплению безопасности".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.США еще до начала консультаций заявили, что ряд российских предложений для них неприемлемы. В Москве подчеркивают, что проекты документов не носят ультимативного характера, при этом на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Как заявил ранее РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, не исключено, что диалог с США по безопасности ограничится одной встречей и смысла его продолжать просто не будет. А это грозит новым витком конфронтации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости ранее заявил, что если США и НАТО в разумные сроки не откликнуться должным образом на предложения России, то Москва будет принимать меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220106/polyanskiy-1766800499.html

https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766832590.html

https://ria.ru/20220105/nablyudatel-1766602344.html

https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764496565.html

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в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, жозеп боррель, россия