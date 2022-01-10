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Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка
Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка - РИА Новости, 10.01.2022
Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка
Прокуратура начала проверку информации о том, что детей в оздоровительном лагере в Пермском крае покусали клопы, сообщает пресс-служба регионального надзорного... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:33
2022-01-10T14:39
происшествия
пермский край
березники
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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что детей в оздоровительном лагере в Пермском крае покусали клопы, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее в соцсетях была опубликована информация, что в Березниках в оздоровительном лагере "Сказка" в зимнюю смену клопы покусали отдыхающих детей. Предположительно, насекомые жили в матрасах."Организована проверка соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха. В ходе надзорных мероприятий с привлечением контролирующих органов будет оценено качество оказанных несовершеннолетним услуг, проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере", — говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам проверки в детском оздоровительном лагере "Сказка" в случае выявления нарушений к виновным будут применены меры прокурорского реагирования.
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происшествия, пермский край, березники
14:33 10.01.2022 (обновлено: 14:39 10.01.2022)
 
Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка

Прокуратура проверяет данные о том, что детей в лагере под Пермью покусали клопы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача школьных автобусов правительством Екатеринбурга муниципалитетам Свердловской области
Передача школьных автобусов правительством Екатеринбурга муниципалитетам Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что детей в оздоровительном лагере в Пермском крае покусали клопы, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Ранее в соцсетях была опубликована информация, что в Березниках в оздоровительном лагере "Сказка" в зимнюю смену клопы покусали отдыхающих детей. Предположительно, насекомые жили в матрасах.
"Организована проверка соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха. В ходе надзорных мероприятий с привлечением контролирующих органов будет оценено качество оказанных несовершеннолетним услуг, проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере", — говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам проверки в детском оздоровительном лагере "Сказка" в случае выявления нарушений к виновным будут применены меры прокурорского реагирования.
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