https://ria.ru/20220110/deti-1767170759.html

Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка

Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка - РИА Новости, 10.01.2022

Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка

Прокуратура начала проверку информации о том, что детей в оздоровительном лагере в Пермском крае покусали клопы, сообщает пресс-служба регионального надзорного... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:33

2022-01-10T14:33

2022-01-10T14:39

происшествия

пермский край

березники

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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что детей в оздоровительном лагере в Пермском крае покусали клопы, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее в соцсетях была опубликована информация, что в Березниках в оздоровительном лагере "Сказка" в зимнюю смену клопы покусали отдыхающих детей. Предположительно, насекомые жили в матрасах."Организована проверка соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха. В ходе надзорных мероприятий с привлечением контролирующих органов будет оценено качество оказанных несовершеннолетним услуг, проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере", — говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам проверки в детском оздоровительном лагере "Сказка" в случае выявления нарушений к виновным будут применены меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211001/lager-1752684338.html

пермский край

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происшествия, пермский край, березники