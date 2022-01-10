https://ria.ru/20220110/deti-1767170759.html
Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка
Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка - РИА Новости, 10.01.2022
Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка
Прокуратура начала проверку информации о том, что детей в оздоровительном лагере в Пермском крае покусали клопы, сообщает пресс-служба регионального надзорного... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:33
2022-01-10T14:33
2022-01-10T14:39
происшествия
пермский край
березники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_0326355e96eb22a5706d35966cdb34ec.jpg
ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что детей в оздоровительном лагере в Пермском крае покусали клопы, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее в соцсетях была опубликована информация, что в Березниках в оздоровительном лагере "Сказка" в зимнюю смену клопы покусали отдыхающих детей. Предположительно, насекомые жили в матрасах."Организована проверка соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха. В ходе надзорных мероприятий с привлечением контролирующих органов будет оценено качество оказанных несовершеннолетним услуг, проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере", — говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам проверки в детском оздоровительном лагере "Сказка" в случае выявления нарушений к виновным будут применены меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20211001/lager-1752684338.html
пермский край
березники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_ec8cc5285747fe069bae75e47b3343fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, березники
14:33 10.01.2022 (обновлено: 14:39 10.01.2022)
Клопы покусали детей в оздоровительном лагере под Пермью, ведется проверка
Прокуратура проверяет данные о том, что детей в лагере под Пермью покусали клопы