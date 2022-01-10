https://ria.ru/20220110/deti-1767086877.html

В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей

В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей - РИА Новости, 10.01.2022

В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей

Наибольшее распространение коронавируса наблюдается среди детей. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия 1" выступила заместитель директора по клинической РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T00:45

2022-01-10T00:45

2022-01-10T00:45

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

татьяна руженцова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наибольшее распространение коронавируса наблюдается среди детей. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия 1" выступила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.Это объясняется тем, что среди детей уровень иммунитета от коронавируса крайне низкий."Именно в этих группах, группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение (инфекции – Прим. ред.), и наиболее тяжелое течение", - сказала Руженцова.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение. Инфекционист также отметил, что наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Вакцина от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М", поступила в гражданский оборот. Центр имени Гамалеи разработал ее для подростков 12–17 лет. Необходимость прививать эту возрастную группу вызвана распространением дельта-штамма, который вызывает у детей более тяжелое течение коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20220109/deti-1767053135.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, татьяна руженцова