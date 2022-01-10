12:12 10.01.2022 (обновлено: 14:28 10.01.2022)
В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов призвал пока не называть "дельтакрон" новым штаммом
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Дельтакрон" пока рано называть новым вариантом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма, который сочетает в себе мутации как "дельты", так и "омикрона".
"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", — сказал ученый журналистам.
Он пояснил, что при несоблюдении некоторых правил работы можно получить смесь вариантов, и если затем анализ проводится недостаточно опытным специалистом, то результирующие геномы содержат признаки обоих штаммов.
"По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять, новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", — подчеркнул Хафизов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Сейчас в большинстве стран наиболее распространен штамм "дельта", но ему на смену, по оценкам некоторых ученых, может прийти "омикрон". Самым надежным способом защиты остается вакцинация, среди привитых процент тяжелобольных минимален.