https://ria.ru/20220110/deltakron-1767142838.html

В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом

В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом - РИА Новости, 10.01.2022

В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом

"Дельтакрон" пока рано называть новым вариантом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:12

2022-01-10T12:12

2022-01-10T14:28

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус в россии

камиль хафизов

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Дельтакрон" пока рано называть новым вариантом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма, который сочетает в себе мутации как "дельты", так и "омикрона".Он пояснил, что при несоблюдении некоторых правил работы можно получить смесь вариантов, и если затем анализ проводится недостаточно опытным специалистом, то результирующие геномы содержат признаки обоих штаммов."По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять, новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", — подчеркнул Хафизов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Сейчас в большинстве стран наиболее распространен штамм "дельта", но ему на смену, по оценкам некоторых ученых, может прийти "омикрон". Самым надежным способом защиты остается вакцинация, среди привитых процент тяжелобольных минимален.

https://ria.ru/20220110/deltakron-1767078584.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, камиль хафизов