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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/deltakron-1767142838.html
В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом
В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом - РИА Новости, 10.01.2022
В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом
"Дельтакрон" пока рано называть новым вариантом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:12
2022-01-10T14:28
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
камиль хафизов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Дельтакрон" пока рано называть новым вариантом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма, который сочетает в себе мутации как "дельты", так и "омикрона".Он пояснил, что при несоблюдении некоторых правил работы можно получить смесь вариантов, и если затем анализ проводится недостаточно опытным специалистом, то результирующие геномы содержат признаки обоих штаммов."По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять, новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", — подчеркнул Хафизов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Сейчас в большинстве стран наиболее распространен штамм "дельта", но ему на смену, по оценкам некоторых ученых, может прийти "омикрон". Самым надежным способом защиты остается вакцинация, среди привитых процент тяжелобольных минимален.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, камиль хафизов
12:12 10.01.2022 (обновлено: 14:28 10.01.2022)
 
В Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов призвал пока не называть "дельтакрон" новым штаммом

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Дельтакрон" пока рано называть новым вариантом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма, который сочетает в себе мутации как "дельты", так и "омикрона".
"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", — сказал ученый журналистам.
Он пояснил, что при несоблюдении некоторых правил работы можно получить смесь вариантов, и если затем анализ проводится недостаточно опытным специалистом, то результирующие геномы содержат признаки обоих штаммов.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
08:00Наука
Ученые заподозрили лабораторное происхождение штамма "дельтакрон"
"По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять, новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", — подчеркнул Хафизов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Сейчас в большинстве стран наиболее распространен штамм "дельта", но ему на смену, по оценкам некоторых ученых, может прийти "омикрон". Самым надежным способом защиты остается вакцинация, среди привитых процент тяжелобольных минимален.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКамиль Хафизов
 
 
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