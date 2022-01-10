https://ria.ru/20220110/dakhnovskiy-1767060390.html

Алексей Дахновский: РФ и КНР добились рекорда в торговле вопреки пандемии

Алексей Дахновский: РФ и КНР добились рекорда в торговле вопреки пандемии - РИА Новости, 10.01.2022

Алексей Дахновский: РФ и КНР добились рекорда в торговле вопреки пандемии

Минувший 2021 год для российско-китайской торговых отношений был довольно успешным, высшее руководство обеих стран регулярно отмечало стабильность делового... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:00

2022-01-10T10:00

2022-01-10T10:02

экономика

интервью

сша

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

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Минувший 2021 год для российско-китайской торговых отношений был довольно успешным, высшее руководство обеих стран регулярно отмечало стабильность делового сотрудничества и рекордные показатели товарооборота. Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский в интервью корреспонденту РИА Новости Анне Раткогло рассказал о том, что помогло сохранить положительную динамику торговли, почему Китай ограничил ввоз российской рыбы, когда ожидать открытия трансграничных мостов, зачем странам взаиморасчеты в национальной валюте, и о чем российским компаниям обязательно следует помнить при выходе на китайский рынок.– Алексей Витальевич, 2021 год из-за продолжающейся пандемии был довольно сложным во многих аспектах, тем не менее, показатели товарооборота России и Китая уже достигли рекорда и превысили "допандемийный" уровень. Каких ожидаете итоговых цифр по торговле?– Действительно, сейчас мы уже точно знаем, что, вопреки пандемии, российско-китайский товарооборот в этом году будет рекордным. По данным китайской статистики, за первые 11 месяцев объем взаимной торговли уже превысил 130 миллиардов долларов, так что, с большой долей вероятности, по итогам года данный показатель составит более 140 миллиардов долларов. Напомню, что предыдущий максимум был достигнут в 2019 году – тогда наш двусторонний товарооборот составил почти 111 миллиардов долларов.Пандемия, к сожалению, значительно сократила торговлю услугами между Россией и Китаем – ее объем, который в 2019 году составлял 15 миллиардов долларов, снизился вдвое. Вклад туризма вообще был фактически сведен к нулю. Однако мы надеемся, что после отмены ограничений, связанных с COVID-19, торговля услугами вернет себе утраченные позиции. И туризм, и транспортные, и консалтинговые, и банковские услуги, судя по общей ситуации в торговле, вновь должны пойти в рост. На долю услуг в российско-китайской торговле приходится 10-15%, но мы должны стремиться, чтобы этот показатель был не менее 20-25%.– Учитывая указанные вами потери по услугам, благодаря чему все же удалось добиться роста?– Одним из ключевых факторов, приведших к росту товарооборота в этом году, ожидаемо стал рост цен на энергоносители и цветные металлы. Однако нельзя сказать, что ценовой фактор был единственным. Мы, например, посчитали, что объем поставок угля из России в Китай, который в долларах вырос в январе-сентябре на 170%, в физическом выражении также увеличился – на 84%. Так, третья часть прироста объемов торговли связана с увеличением поставок в натуральном выражении. Похожая ситуация сложилась и в экспорте других видов энергоносителей в Китай.В сфере поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия также увеличиваются физические объемы российского экспорта. При этом, если бы не было пандемии, то мы бы вышли на гораздо более высокие показатели товарооборота – сейчас со стороны Китая есть спрос на зерновые, масличные, на готовую продукцию и прочее.Надеемся, что в 2022 году, если пандемия отступит, мы достигнем нового рекорда. При сохранении нынешних трендов должны выйти к 2024 году на поставленный лидерами наших двух стран целевой уровень в 200 миллиардов долларов.– Минувший год в мире прошел в том числе и под лозунгом "зеленого" развития, Китай поставил задачу достичь пика выбросов углекислого газа в атмосферу к 2030 году. И, говоря об энергоносителях, хотелось бы уточнить, какую роль играют российские энергоносители в контексте "зеленого" перехода КНР?– Поставки энергоносителей – нефти, газа и угля – играют в двусторонней торговле достаточно серьезную роль, в нашем экспорте они составляют около 65%. Это один из элементов взаимодополняемости наших экономик, и в Китае это любят подчеркивать. У нас есть достаточно серьезные природные ресурсы, у Китая есть большой спрос на них, поэтому думаю, что в обозримом будущем и нефть, и газ будут поставляться даже в больших объемах. На последнем заседании межправительственной комиссии по энергетике в том числе упоминались переговоры по еще одной ветке газопровода.Относительно же поставленной Китаем цели по выбросам углекислого газа стоит отметить, что ситуация развивается не линейно и гладко, в августе-сентябре мы были свидетелями достаточно серьезного энергетического кризиса, который был вызван, видимо, именно "опережающими" темпами изменения регулирования в данной сфере и попытками ускоренного выхода на новый этап. В условиях регулирования цен на энергоносители производство электроэнергии становилось зачастую нерентабельным. Вслед за снижением темпов роста добычи угля и сокращением его импорта возник дефицит электроэнергии, в результате в Китае были вынуждены в оперативном порядке принять специальные меры.– Если отойти от темы энергоносителей, какие меры предпринимаются для наращивания несырьевого экспорта в Китай? Что составляет его основу?– Несырьевой и неэнергетический экспорт сегодня составляет 28-30% наших поставок в Китай. По итогам первых трех кварталов 2021 года он достиг 16 миллиардов долларов. На второе место в структуре экспорта в 2021 году – после энергоносителей – вышла продукция лесопромышленного комплекса, но это не круглый лес, который, кстати, с 1 января 2022 года запрещен к вывозу из России, а товары глубокой обработки, различные фанеры, а также продукция наиболее перспективной группы – целлюлоза и бумага. В условиях роста электронной коммерции, в том числе на фоне пандемии, потребление различных видов картона, упаковочной бумаги резко возросло. Сегодня у российских поставщиков соответствующей продукции достаточно серьезные позиции на китайском рынке. Мы анализируем информацию о планах развития производства в данном сегменте в России, и считаем, что они хорошо стыкуются с китайскими потребностями, ожидаем, что соответствующие виды продукции будут востребованы здесь.Другая важная статья экспорта – цветные металлы. Спрос на медь, алюминий и другую продукцию цветной металлургии обусловлен развитием обрабатывающей промышленности. Цветные металлы очень востребованы в производстве электронной техники, изготовлении компонентов.Следующая статья российского экспорта в Китай – сельхозпродукция и продовольствие. В данной сфере за последние три года произошли серьезные подвижки. Был открыт доступ на рынок Китая по многим позициям: по говядине и субпродуктам, по молоку, в том числе сухому, молочным сывороткам, ячменю. Сейчас на финальной стадии переговоры по допуску пшеницы и ячменя со всей территории России (пока разрешены поставки только из восточных регионов страны-ред.), по гороху, кормам, в том числе по люцерне, по пантам оленей. Кроме того, большой вклад в рост товарооборота вносят поставки химической продукции и удобрений из России.– А если говорить, например, о сфере технологий, можем ли мы что-то предложить Китаю?– К сожалению, мы вряд ли сможем в ближайшее время восстановить позиции по машинотехнической продукции, потому что Китай в последние 30-40 лет стремительно развивался в данной сфере. Сегодня китайские предприятия производят и поставляют на внешние рынки практически все виды оборудования – начиная от тяжелого технологического и заканчивая простейшими инструментами.Однако есть отдельные ниши, в которых российская технологичная продукция могла бы быть еще востребована в Китае. Это, прежде всего, такие сферы, как судостроение, двигателестроение, IT-технологии. При сотрудничестве в данных областях, правда, возникает вопрос защиты прав интеллектуальной собственности. Однако в этом плане ситуация в Китае улучшается. Дело в том, что раньше речь шла только о защите прав интеллектуальной собственности западных поставщиков. Сегодня же Китай много изобретает и производит сам, поэтому местные компании уже стали оспаривать друг у друга права на интеллектуальную собственность. В результате Китаю пришлось лучше защищать технологии, местное законодательство сделало большой шаг вперед в этом направлении.– Вы затронули тему интеллектуальных прав, и я хотела бы уточнить такой вопрос. Несколько лет назад российские компании сталкивались с проблемами при регистрации товарных знаков, они часто сообщали, что китайские недобросовестные конкуренты подделывают их продукцию. Как с этим сейчас обстоят дела? Много ли российских компаний обращаются в торгпредство за юридической помощью и содействием?– Обращаются многие, но в основном мы работаем на упреждение. Мы считаем важным проводить профилактику: объяснять, что российская компания должна регистрировать товарный знак в КНР до того, как она будет выходить на китайский рынок, еще даже до участия в выставках, до какого бы то ни было знакомства китайских предпринимателей со своим товаром. Поэтому мы проводим различные мероприятия, в том числе бизнес-миссии, круглые столы в формате "Час с торгпредом" с руководством и компаниями из различных регионов, на которых разъясняем ситуацию с защитой торговых марок в Китае. Но, безусловно, проблема "трейдмарк-сквоттерства" все еще существует.Мы также рекомендуем не только заблаговременно регистрировать свой знак в Китае, но и делать хорошую именно с китайской точки зрения торговую марку, с иероглификой. Кроме того, отмечу, что можно отследить подачу заявки на регистрацию торговой марки недобросовестным предприятием и остановить процесс, пока товарный знак еще не будет зарегистрирован. Если же торговую марку уже "похитили", необходимо чисто экономически просчитать, что будет дешевле – отстаивать здесь старый товарный знак или сделать новый.– В продолжение темы проблем, с которыми российские предприниматели сталкиваются в Китае, хотели бы узнать ситуацию с банками. Некоторое время назад российские предприниматели регулярно жаловались на сложности в работе с китайскими банками. Удалось ли устранить эти проблемы?– То, о чем вы говорите, появилось вместе с санкциями 2014 года, и далеко не только в Китае. В Сингапуре, где я тогда работал, складывалась похожая ситуация: если у компании существовали серьезные интересы в Соединенных Штатах или если у банка был большой объем операций с США, вторичные санкции могли нанести им непоправимый ущерб, и они были вынуждены с этим считаться. У банков есть свои правила due diligence – они учитывают, к чему могут привести операции с тем или иным контрагентом. Однако за последние два года были найдены способы, и сейчас подобных препятствий в КНР нет. Хотя, безусловно, и в этой сфере есть резервы для совершенствования.– А каковы, на ваш взгляд, перспективы перехода на взаиморасчеты в национальных валютах?– Я думаю, что в любом случае это представляет интерес. Нельзя сбрасывать со счетов существующие риски при расчетах в американской валюте и использовании, соответственно, американских банков-корреспондентов. И если раньше эти риски касались только России, то сегодня они могут затронуть и Китай – здесь есть достаточное количество компаний, прежде всего высокотехнологичных, которые подпадают под американские санкции.Мы стремимся к большему использованию национальных валют в торговле. И позитивная динамика есть. Если шесть лет назад на такие операции приходилось менее 1%, то сегодня – более 10%. Сейчас главный вопрос в создании необходимой инфраструктуры, особенно под рубли, в меньшей степени – под юани.При этом в рублевой оплате прежде всего могут быть заинтересованы российские экспортеры, потому что тогда они уходят от любых валютных рисков. Но и здесь не хватает некой инфраструктуры для того, чтобы наш рубль использовался, продавался китайским компаниям, которые, например, получали бы рубли за свою продукцию.– Мы обратили внимание, что российские компании, даже несмотря на вызванные пандемией сложности, продолжают активно выходить на китайский рынок. С какими основными трудностями они сталкиваются? Какие новые возможности для них здесь открываются?– Преимущество тут одно основное, и оно на поверхности — это колоссальный размер рынка, полтора миллиарда человек. Китай – это крупный и потребительский, и промышленный рынок. Но во всем остальном здесь много вопросов. Большое количество российских компаний пытаются выходить в Китай, мы получаем очень много запросов.И первые вопросы, которые мы обычно задаем представителям компании, это "есть ли у вас конкурентоспособный продукт", "есть ли опыт экспорта этой продукции", "вы выходите на китайский рынок сознательно или потому что у вас есть какие-то излишки". Кроме того, мы объясняем, что конкуренция на данном рынке колоссальная, и спрашиваем компании, готовы ли они вкладывать деньги в доработку своей продукции под китайские потребности и вкусы. Следующий вопрос, есть ли у компании стратегия и необходимый под эту стратегию бюджет.Если же вы просто решили пойти в Китай, потому что это большой рынок, сначала подумайте о том, с кем вам придется здесь конкурировать. А конкурировать придется прежде всего с международными компаниями, которые пришли на рынок 15-20 лет назад, во многих случаях уже локализовали здесь производство и занимают прочные позиции на местном рынке.Как бы то ни было, успехи у российских экспортеров есть. Некоторые наши бренды здесь узнаваемы, они не только продвигаются по каналам электронной коммерции, но и присутствуют на полках во многих китайских оффлайновых сетях.При этом колоссальным ограничителем сегодня стала логистика. Стоимость перевозок в связи с повышением стоимости аренды контейнеров бьет рекорды, сохраняются серьезные эпидемиологические ограничения, кроме того, приграничная инфраструктура не в очень хорошем состоянии. Сейчас мы даже говорим, что основной проблемой является не сам по себе выход на рынок, а проблема логистики, своевременной доставки товара. Сегодня товар может идти в Китай около трех месяцев. Поэтому необходимо, чтобы у него был длительный срок хранения. И выхода из этой ситуации пока нет.– А есть ли планы по расширению и улучшению сухопутной логистической инфраструктуры между РФ и КНР?– В этом вопросе более компетентны Минтранс и РЖД. По моим наблюдениям, инфраструктура пока справляется, но когда закончится пандемия, наверное, имеющихся мощностей будет уже недостаточно. Но уже есть план, и даже ведется работа по реконструкции сухопутных переходов. Однако пока главная задача в том, чтобы оптимально организовать процессы при перемещении через границу грузов в условиях противокоронавирусных ограничений. Соответствующие наработки есть у железных дорог, у отдельных компаний, но, к сожалению, вспышки периодически мешают и сбивают выработанные схемы.Например, мы много раз мы слышали жалобы от российских перевозчиков и экспортеров на то, что в пункте пропуска Маньчжурия китайская сторона формирует очередь из грузового автотранспорта с нарушениями, отдавая по своему усмотрению приоритет кому-то. Мы обсудили с китайской стороной данный вопрос, и в конце ноября она передала российской стороне право на формирование списка нашего автотранспорта в данном пункте пропуска. Сейчас в режиме реального времени формируется электронная очередь. Но на третий день после того, как эта новая практика была введена, все было остановлено из-за вспышки COVID-19 в Маньчжурии. Теперь мы рассчитываем, что когда эпидемиологическая ситуация в соответствующих пунктах будет лучше, то очередь будет формироваться уже прозрачно.– Есть ли у вас какие-то сведения, когда откроются мостовые переходы на границе Китая и России?– Они готовы, и мы рассчитываем, что в первой половине 2022 года они откроются. И автомобильный мостовой переход Благовещенск-Хэйхэ, и железнодорожный Нижнеленинское-Тунцзян фактически готовы, рельсы уложены, асфальт есть, вопрос только в доработке именно пограничной и таможенной инфраструктуры. Я думаю, что, когда они будут введены в строй, это поможет нам расшить узкие места в пограничных переходах.– В прошлом году под предлогом пандемии Китай закрыл свои морские порты для приема российского минтая. Можно ли ожидать подвижек в вопросе ослабления действующих ограничений?– Китайская сторона неоднократно подчеркивала и подчеркивает, что эти ограничения не касаются исключительно российской рыбы – меры были приняты в отношении всех иностранных морепродуктов. Это ограничения, введенные Китаем не против кого-то, а для защиты собственного населения от коронавируса. По статистике, объемы поставок упали у многих стран. Но для нас вопрос в другом: почти 80% российского минтая шло в Китай. Поэтому по нашим рыболовам это особенно больно ударило.Все эти меры принимаются не центральными властями, а, как правило, штабами по борьбе с коронавирусом на местах. Сокращение торговли, это, конечно, плохо, но для этих чиновников на местах гораздо важнее вопрос завоза коронавируса. Последнее угрожает им очень серьезными последствиями, вплоть до уголовной ответственности. И им надо искать баланс между обеспечением продукцией и безопасностью.Сейчас, несмотря на то, что мы ставим вопрос о возобновлении ввоза неконтейнеризованных товаров, поставок продукции навалом, в Китае вряд ли на это пойдут. Что же касается продукции в контейнерах, то сейчас с ней вопросов не возникает, ее пропускают в обычном режиме.– С 1 января в Китае вступили в силу новые правила маркировки импортных товаров. Согласно этим правилам, импортеры обязаны маркировать как внешнюю, так и внутреннюю часть упаковки. Кроме того, расширился перечень информации, обязательной к указанию при маркировке. Как эти правила повлияют на российских экспортеров? Знакомы ли они с ними?– Многие знакомы и уже маркируют. Когда все это начиналось, Россельхознадзор собирал мнения наших экспортеров, обменивались информацией с китайскими регуляторами. Насколько я понимаю, в этом вопросе особых сложностей нет, за исключением маркировки морепродуктов, которые поставляются прямо с судов, – там технически нет возможности маркировать внутреннюю часть упаковки, потому что идет перегрузка. Мы озвучивали озабоченность главному таможенному управлению Китая, сейчас ждем от него более четкого разъяснения.Но маркировка – это только один из вопросов изменения регулирования в сфере поставок сельхозпродукции и продовольствия. Основной же вопрос – это апрельский приказ №248, который вводит новый порядок регистрации для иностранных предприятий, поставляющих продукты питания в Китай. По этому вопросу работа была проведена: в начале декабря в новом реестре иностранных поставщиков было всего три российских предприятия, но по состоянию на конец декабря их было уже 3329.– Насколько я знаю, до пандемии в Китае большой популярностью пользовалась российская соя. Китайских импортеров привлекала ее цена, пищевые свойства и возможность для китайских компаний инвестировать в ТОРы на Дальнем Востоке, чтобы выращивать сою и экспортировать ее в Китай. Каков сейчас у китайских компаний спрос на российскую сою?– Соя — это один из основных продуктов питания в Китае. Сейчас по определенным проектам в данной сфере ведутся переговоры. Когда весной мы ввели заградительные экспортные пошлины в связи с дефицитом продукции, в Китае просили нас эти пошлины снять. И мы тогда сказали, что готовы рассматривать этот вопрос, но не в общем и целом, а только применительно к случаям совместных предприятий, то есть если китайская сторона, например, инвестирует в какое-то предприятие по выращиванию сои на Дальнем Востоке с целью поставок ее в Китай. В России тоже есть рынок сои, и мы имеем полное право так говорить и делать.Китайская сторона также поднимала данный вопрос на межправительственной комиссии в этом году, поэтому можно говорить, что интерес есть. Но вопрос также в том, где взять трудовые ресурсы для выращивания сои на Дальнем Востоке. Поэтому, на наш взгляд, интересными выглядят высокотехнологичные предложения китайских компаний по работе на Дальнем Востоке, предполагающие максимальную роботизацию и автоматизацию выращивания сои.– Как обстоят дела в сфере двусторонних инвестиций? Отразилась ли пандемия на готовности китайских инвесторов финансировать российские проекты и компании?– Пандемия повлияла в основном в 2020 году, когда объем китайских инвестиций в Россию, по нашей статистике, упал на 40%. В 2021 году падения почти не было. По китайской статистике, объем накопленных инвестиций из КНР в нашу страну растет, в 2020 году он составлял 12 миллиардов долларов сейчас – 13,8 миллиарда долларов. Крупные проекты обсуждаются в формате межправительственной комиссии по инвестициям, и там на сегодняшний день около 65 приоритетных проектов с общей суммой инвестиций более 120 миллиардов долларов. Интерес есть, причем он совершенно в разных областях – как географически, так и плане отраслевого распределения.– Готовятся ли какие-то крупные двусторонние проекты или мероприятия в области торговли в наступившем году? Какие цели российская сторона ставит по торговле с Китаем?– В 2021 году в связи с пандемией мы не смогли провести традиционное Российско-Китайское ЭКСПО, но есть договоренность, что мы его проведем в июле 2022 года на площадке "Иннопрома" в Екатеринбурге. Кроме того, мы ждем форумы, в которых традиционно участвовала китайская сторона, – ПМЭФ и ВЭФ. Надеемся, что к тому времени ограничения будут уже сняты и представители КНР смогут лично принимать участие в этих мероприятиях. Наверное, на сегодня это самое главное. Работающий уже бизнес не так сильно страдает от отсутствия личных контактов, а вот если нужно только выстраивать отношения партнерства, доверия, то по каналам видеосвязи в условиях отсутствия личного общения это практически невозможно сделать.Что же касается целей, то сейчас мы смотрим, как нам достичь двустороннего товарооборота в 200 миллиардов долларов.– Лично вы как считаете, удастся ли достичь 200 миллиардов долларов к 2024 году?– Все ценовые тренды и развитие двустороннего товарооборота говорят в пользу данного сценария развития событий. Но для меня более важна не общая цифра – ведь показателя в 200 миллиардов долларов можно достичь разными способами. Например, на эту цифру можно без особых усилий выйти при условии роста цен на рынке. Для нас как для Торгового представительства все-таки важно именно увеличить долю продукции и услуг с более высокой добавленной стоимостью, готовой продукции, не сырья. Приоритетом также являются импортозамещение и технологические обмены. И мы в этом направлении стремимся работать.

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экономика, интервью, сша, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), петербургский международный экономический форум (фонд), россия