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В Бурятии сформировали новый инженерно-саперный полк ВВО
В Бурятии сформировали новый инженерно-саперный полк ВВО - РИА Новости, 10.01.2022
В Бурятии сформировали новый инженерно-саперный полк ВВО
Новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав общевойсковой армии Восточного военного округа, сформирован в республике Бурятия, сообщает ВВО. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T05:46
2022-01-10T05:46
безопасность
республика бурятия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав общевойсковой армии Восточного военного округа, сформирован в республике Бурятия, сообщает ВВО.Полк дислоцируется в городе Кяхта. Он практически на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники.На вооружении части находятся современные комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, новейший робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, подвижный инженерный ремонтный комплекс ПИРК.
https://ria.ru/20220110/podrazdelenie-1767088315.html
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безопасность, республика бурятия
05:46 10.01.2022
 
В Бурятии сформировали новый инженерно-саперный полк ВВО

В республике Бурятия сформировали новый инженерно-саперный полк ВВО

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав общевойсковой армии Восточного военного округа, сформирован в республике Бурятия, сообщает ВВО.
"Воинская часть будет выполнять задачи инженерного обеспечения плановых мероприятий общевойсковой армии. В состав вновь сформированной воинской части вошли инженерно-саперный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения", - говорится в сообщении.
Полк дислоцируется в городе Кяхта. Он практически на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники.
На вооружении части находятся современные комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, новейший робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, подвижный инженерный ремонтный комплекс ПИРК.
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