https://ria.ru/20220110/buryatiya-1767093832.html

В Бурятии сформировали новый инженерно-саперный полк ВВО

В Бурятии сформировали новый инженерно-саперный полк ВВО - РИА Новости, 10.01.2022

В Бурятии сформировали новый инженерно-саперный полк ВВО

Новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав общевойсковой армии Восточного военного округа, сформирован в республике Бурятия, сообщает ВВО. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T05:46

2022-01-10T05:46

2022-01-10T05:46

безопасность

республика бурятия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав общевойсковой армии Восточного военного округа, сформирован в республике Бурятия, сообщает ВВО.Полк дислоцируется в городе Кяхта. Он практически на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники.На вооружении части находятся современные комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, новейший робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, подвижный инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

https://ria.ru/20220110/podrazdelenie-1767088315.html

республика бурятия

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безопасность, республика бурятия