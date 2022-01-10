В Коммунарке открыли амбулаторный корпус больницы №40
Мэр Москвы Собянин осмотрел новый амбулаторный корпус больницы №40 в Коммунарке
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко и мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко и мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Медицинский кластер больницы N40 в московском поселке Коммунарка построен на две трети от плана, в понедельник свои двери распахнул новый амбулаторно-поликлинический корпус, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Здесь, в Коммунарке, сегодня открываем новый амбулаторный корпус. ...Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового корпуса.
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По словам мэра, в дальнейшем в Коммунарке планируют построить перинатальный корпус, детскую больницу, здание лучевой терапии. Собянин отметил, что строительство ведется по международным стандартам, больница в Коммунарке может быть названа самой современной в России.
Столичный градоначальник также поблагодарил врачей больницы за их вклад в борьбу с COVID-19. Сегодня клиника оказывает помощь и этим пациентам.
"Надеюсь, что этот период закончится и эта уникальная клиника вступит в полном объеме в работу, ...будет одним из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны", - сказал мэр.
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Главный врач больницы Денис Проценко в свою очередь отметил, что в новом амбулаторно-поликлиническом корпусе разместится дневной стационар для лечения больных онкологией. Также там разместят помещения для проведения гемодиализа для пациентов с почечной недостаточностью, центры эндоскопии и диагностики. Заработает корпус в первом квартале 2022 года.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в новом корпусе будут работать 558 сотрудников. Строительство семиэтажного здания корпуса площадью 8,5 тысячи квадратных метров завершили в декабре 2021 года. Общая площадь строящегося медицинского комплекса в Коммунарке, как ожидается, превысит 160 тысяч квадратных метров. В его стационаре развернут более 1 тысячи 260 коек. Работать с пациентами станут свыше 3 тысяч врачей. Новая клиника предназначена для оказания плановой и экстренной помощи жителям новой Москвы, а также ряда районов Москвы.
Строительство больницы начато в январе 2017 года, ведется поэтапно. С 2020 года клиника принимает пациентов с COVID-19. С марта тут пролечено около 68,4 тысячи таких пациентов.