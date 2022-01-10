https://ria.ru/20220110/bolnitsa-1767184868.html

В Коммунарке открыли амбулаторный корпус больницы №40

В Коммунарке открыли амбулаторный корпус больницы №40 - РИА Новости, 10.01.2022

В Коммунарке открыли амбулаторный корпус больницы №40

Медицинский кластер больницы N40 в московском поселке Коммунарка построен на две трети от плана, в понедельник свои двери распахнул новый... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:49

2022-01-10T15:49

2022-01-10T15:49

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денис проценко

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Медицинский кластер больницы N40 в московском поселке Коммунарка построен на две трети от плана, в понедельник свои двери распахнул новый амбулаторно-поликлинический корпус, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Здесь, в Коммунарке, сегодня открываем новый амбулаторный корпус. ...Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового корпуса.По словам мэра, в дальнейшем в Коммунарке планируют построить перинатальный корпус, детскую больницу, здание лучевой терапии. Собянин отметил, что строительство ведется по международным стандартам, больница в Коммунарке может быть названа самой современной в России.Столичный градоначальник также поблагодарил врачей больницы за их вклад в борьбу с COVID-19. Сегодня клиника оказывает помощь и этим пациентам."Надеюсь, что этот период закончится и эта уникальная клиника вступит в полном объеме в работу, ...будет одним из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны", - сказал мэр.Главный врач больницы Денис Проценко в свою очередь отметил, что в новом амбулаторно-поликлиническом корпусе разместится дневной стационар для лечения больных онкологией. Также там разместят помещения для проведения гемодиализа для пациентов с почечной недостаточностью, центры эндоскопии и диагностики. Заработает корпус в первом квартале 2022 года.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в новом корпусе будут работать 558 сотрудников. Строительство семиэтажного здания корпуса площадью 8,5 тысячи квадратных метров завершили в декабре 2021 года. Общая площадь строящегося медицинского комплекса в Коммунарке, как ожидается, превысит 160 тысяч квадратных метров. В его стационаре развернут более 1 тысячи 260 коек. Работать с пациентами станут свыше 3 тысяч врачей. Новая клиника предназначена для оказания плановой и экстренной помощи жителям новой Москвы, а также ряда районов Москвы.Строительство больницы начато в январе 2017 года, ведется поэтапно. С 2020 года клиника принимает пациентов с COVID-19. С марта тут пролечено около 68,4 тысячи таких пациентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/kovid-1755390399.html

https://ria.ru/20211228/podgotovka-1765908970.html

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общество, москва, сергей собянин, новая москва, россия, денис проценко