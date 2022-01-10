https://ria.ru/20220110/bolgariya-1767176471.html
Минобороны Болгарии оценило возможность размещения дополнительных сил НАТО
Минобороны Болгарии оценило возможность размещения дополнительных сил НАТО - РИА Новости, 10.01.2022
Минобороны Болгарии оценило возможность размещения дополнительных сил НАТО
У правительства Болгарии нет официальной позиции по поводу ситуации на российско-украинской границе, но София выступает против эскалации военных мер в регионе,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:01
2022-01-10T15:01
2022-01-10T17:13
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У правительства Болгарии нет официальной позиции по поводу ситуации на российско-украинской границе, но София выступает против эскалации военных мер в регионе, заявил болгарский министр обороны Стефан Янев в ответ на запрос парламентариев.Ранее глава Минобороны Болгарии выступил с заявлением, в котором говорилось, что он не считает необходимым размещение дополнительных сил НАТО в Болгарии. Однако премьер-министр Кирил Петков затем заявил, что слова министра являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Софии. В парламенте потребовали разъяснений по этому вопросу."Мы считаем контрпродуктивной на данном этапе эскалацию военных мер на восточном фланге НАТО до того, как будут использованы все другие дипломатические средства для деэскалации напряженности", — цитирует ответ Янева парламентариям портал DarikNews.Министр также отметил, что совет министров Болгарии еще не выработал "национальную позицию" по ситуации на границе Украины с Россией, поскольку НАТО продолжает обсуждать варианты ответа на растущую напряженность на военно-техническом уровне.Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило о том, что глава Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс на секретной встрече по видеосвязи с главами военных ведомств государств-партнеров выступил с идеей о формировании в Болгарии и Румынии двух воинских контингентов численностью до 1,5 тысячи человек в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence.
https://ria.ru/20220110/nato-1767106159.html
https://ria.ru/20220109/nato-1767070786.html
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в мире, софия (город), европа, нато, минобороны болгарии, россия
15:01 10.01.2022 (обновлено: 17:13 10.01.2022)
Минобороны Болгарии оценило возможность размещения дополнительных сил НАТО
Болгарский министр Янев выступил против эскалации военных мер на восточном фланге НАТО