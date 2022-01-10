https://ria.ru/20220110/blinov-1767246045.html
СК назвал причину смерти уральского депутата
СК назвал причину смерти уральского депутата - РИА Новости, 10.01.2022
СК назвал причину смерти уральского депутата
Депутат думы Арамильского городского округа Свердловской области Валерий Блинов, ранее найденный мертвым, скончался от переохлаждения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:38
2022-01-10T22:38
2022-01-10T22:39
происшествия
сысерть
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Депутат думы Арамильского городского округа Свердловской области Валерий Блинов, ранее найденный мертвым, скончался от переохлаждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее СМИ сообщили, что тело Блинова было найдено возле реки Сысерть 27 декабря."Да, все верно", - сказали в пресс-службе СУСК в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что депутат умер от переохлаждения.В ведомстве добавили, что смерть парламентария не носит криминальный характер. На теле Блинова повреждений не найдено.
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сысерть
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происшествия, сысерть, свердловская область
22:38 10.01.2022 (обновлено: 22:39 10.01.2022)
СК назвал причину смерти уральского депутата
СК назвал причину смерти уральского депутата Блинова переохлаждение