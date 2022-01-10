https://ria.ru/20220110/bitkoin-1767206120.html
Курс биткоина рухнул ниже 40 тысяч долларов
Курс биткоина рухнул ниже 40 тысяч долларов - РИА Новости, 10.01.2022
Курс биткоина рухнул ниже 40 тысяч долларов
Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с сентября, потеряв более четырех процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:52
2022-01-10T17:52
2022-01-10T18:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
в мире
сша
федеральная резервная система сша
биткоин
динамика курсов валют
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_9570d390597ad26fb28969874376aa2c.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с сентября, потеряв более четырех процентов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:34 криптовалюта на крупнейшей бирже Binance дешевела на 4,47 процента, до 39,8 тысячи долларов.Ниже отметки в 40 тысяч долларов стоимость биткоина не опускалась с 21 сентября.Падение наблюдается уже третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта потеряла более 20 процентов. Причем сильнее всего курс обвалился в первую неделю года — на 13%.Обвалу предшествовала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитик Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что ослабление биткоина отражает решение ФРС "отозвать с рынка ту ликвидность, что была закачана после начала пандемии". В документе регулятор не исключил скорое повышение учетной ставки из-за постоянно растущего инфляционного давления.После обнародования цена криптовалюты упала с 46 тысяч долларов до 43 тысяч.
https://ria.ru/20220101/kriptoindustriya-1766343209.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c422fa648c581aec53aa8db4e8886754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, сша, федеральная резервная система сша, биткоин, динамика курсов валют, криптовалюта
17:52 10.01.2022 (обновлено: 18:21 10.01.2022)
Курс биткоина рухнул ниже 40 тысяч долларов
Курс биткоина впервые с 21 сентября опустился ниже 40 тысяч долларов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с сентября, потеряв более четырех процентов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:34 криптовалюта на крупнейшей бирже Binance дешевела на 4,47 процента, до 39,8 тысячи долларов.
Ниже отметки в 40 тысяч долларов стоимость биткоина не опускалась с 21 сентября.
Падение наблюдается уже третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта потеряла более 20 процентов. Причем сильнее всего курс обвалился в первую неделю года — на 13%.
Обвалу предшествовала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС
) США
. Аналитик Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что ослабление биткоина отражает решение ФРС "отозвать с рынка ту ликвидность, что была закачана после начала пандемии". В документе регулятор не исключил скорое повышение учетной ставки из-за постоянно растущего инфляционного давления.
После обнародования цена криптовалюты упала с 46 тысяч долларов до 43 тысяч.