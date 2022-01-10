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Курс биткоина рухнул ниже 40 тысяч долларов

Курс биткоина рухнул ниже 40 тысяч долларов - РИА Новости, 10.01.2022

Курс биткоина рухнул ниже 40 тысяч долларов

Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с сентября, потеряв более четырех процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:52

2022-01-10T17:52

2022-01-10T18:21

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с сентября, потеряв более четырех процентов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:34 криптовалюта на крупнейшей бирже Binance дешевела на 4,47 процента, до 39,8 тысячи долларов.Ниже отметки в 40 тысяч долларов стоимость биткоина не опускалась с 21 сентября.Падение наблюдается уже третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта потеряла более 20 процентов. Причем сильнее всего курс обвалился в первую неделю года — на 13%.Обвалу предшествовала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитик Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что ослабление биткоина отражает решение ФРС "отозвать с рынка ту ликвидность, что была закачана после начала пандемии". В документе регулятор не исключил скорое повышение учетной ставки из-за постоянно растущего инфляционного давления.После обнародования цена криптовалюты упала с 46 тысяч долларов до 43 тысяч.

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