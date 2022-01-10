https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767229293.html

Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности

Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности

РФ не видит, что с американской стороны есть готовность решать главные для РФ вопросы по гарантиям безопасности так, что это устроит Москву, заявил замглавы МИД РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:01

2022-01-10T20:01

2022-01-10T20:01

в мире

сша

сергей рябков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132834_0:40:3077:1771_1920x0_80_0_0_3ba3c78ab96c428d72f97c4e019f27c8.jpg

ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. РФ не видит, что с американской стороны есть готовность решать главные для РФ вопросы по гарантиям безопасности так, что это устроит Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с американской стороной в Женеве."Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе",- заявил Рябков журналистам.

https://ria.ru/20220110/shagi-1767226093.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей рябков, россия