https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767229293.html
Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности
Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности
РФ не видит, что с американской стороны есть готовность решать главные для РФ вопросы по гарантиям безопасности так, что это устроит Москву, заявил замглавы МИД РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:01
2022-01-10T20:01
2022-01-10T20:01
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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. РФ не видит, что с американской стороны есть готовность решать главные для РФ вопросы по гарантиям безопасности так, что это устроит Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с американской стороной в Женеве."Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе",- заявил Рябков журналистам.
https://ria.ru/20220110/shagi-1767226093.html
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в мире, сша, сергей рябков, россия
Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности
Рябков: Россия не видит готовности США приемлемо решать вопросы по гарантиям безопасности