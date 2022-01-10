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Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности
Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности
РФ не видит, что с американской стороны есть готовность решать главные для РФ вопросы по гарантиям безопасности так, что это устроит Москву, заявил замглавы МИД РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:01
2022-01-10T20:01
в мире
сша
сергей рябков
россия
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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. РФ не видит, что с американской стороны есть готовность решать главные для РФ вопросы по гарантиям безопасности так, что это устроит Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с американской стороной в Женеве."Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе",- заявил Рябков журналистам.
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в мире, сша, сергей рябков, россия
20:01 10.01.2022
 
Рябков: Россия не видит готовности США решать вопросы по безопасности

Рябков: Россия не видит готовности США приемлемо решать вопросы по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. РФ не видит, что с американской стороны есть готовность решать главные для РФ вопросы по гарантиям безопасности так, что это устроит Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с американской стороной в Женеве.
"Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе",- заявил Рябков журналистам.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
19:44
Рябков ответил на вопрос о дальнейших российских шагах
 
В миреСШАСергей РябковРоссия
 
 
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