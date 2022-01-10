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США и России придется идти на "токсичные компромиссы", заявил эксперт
США и России придется идти на "токсичные компромиссы", заявил эксперт - РИА Новости, 10.01.2022
США и России придется идти на "токсичные компромиссы", заявил эксперт
Быстрых результатов от переговоров РФ и США ждать не стоит, сторонам придется идти на "токсичные компромиссы", прежде всего для администрации президента Джо... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:52
2022-01-10T13:53
киев
сша
оон
джо байден
нато
сергей лавров
руслан бортник
россия
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КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Быстрых результатов от переговоров РФ и США ждать не стоит, сторонам придется идти на "токсичные компромиссы", прежде всего для администрации президента Джо Байдена и НАТО, заявил РИА Новости директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в Женеве в понедельник утром, встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений."Переговорный процесс будет очень сложный, многоступенчатый, очень закрытый. Мы будем очень мало знать информации о его ходе из-за того, что любые договоренности будут предусматривать очень сложные компромиссы, токсичные для администрации Байдена внутри США, токсичные внутри НАТО, так как придется пожертвовать позицией молодых восточных партнеров альянса и непростые для РФ, так как придется отступить от части заявленных ранее принципов", - сказал Бортник РИА Новости в понедельник.При этом он уверен, что в итоге стороны о чем-то договорятся, тем более перед лицом возрастающей конкуренции между США и Китаем. Эксперт прогнозирует, что для Украины российско-американские переговоры могут закончиться как деэсклацией ситуации, так и эскалацией."По Украине реализовать любые договоренности сложно. Концептуально подход США и РФ по Украине схож, однако очень сложно их реализовать публично из-за позиции оппозиции внутри США, и из-за позиции украинского руководства. Скорее всего, стороны смогут договориться по реализации минских соглашений, но будет очень сложно публично заявить о непринятии Украины в НАТО, а РФ — это необходимо. Возможно, этот этап переговоров лишь прелюдия к более серьезной эскалации, которая изменит общественное мнение и позиции сторон после чего они смогут выйти на более широкие настоящие договоренности", - добавил Бортник.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.США еще до начала консультаций заявили, что ряд российских предложений для них неприемлемы. В Москве подчеркивают, что проекты документов не носят ультимативного характера, при этом на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Как заявил ранее РИА Новости Рябков, не исключено, что диалог с США по безопасности ограничится одной встречей и смысла его продолжать просто не будет. А это грозит новым витком конфронтации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости ранее заявил, что если США и НАТО в разумные сроки не откликнуться должным образом на предложения России, то Москва будет принимать меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html
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киев, сша, оон, джо байден, нато, сергей лавров, руслан бортник, россия
13:52 10.01.2022 (обновлено: 13:53 10.01.2022)
 
США и России придется идти на "токсичные компромиссы", заявил эксперт

Эксперт Бортник: США и России в ходе переговоров придется идти на "токсичные компромиссы"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
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КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Быстрых результатов от переговоров РФ и США ждать не стоит, сторонам придется идти на "токсичные компромиссы", прежде всего для администрации президента Джо Байдена и НАТО, заявил РИА Новости директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в Женеве в понедельник утром, встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
"Переговорный процесс будет очень сложный, многоступенчатый, очень закрытый. Мы будем очень мало знать информации о его ходе из-за того, что любые договоренности будут предусматривать очень сложные компромиссы, токсичные для администрации Байдена внутри США, токсичные внутри НАТО, так как придется пожертвовать позицией молодых восточных партнеров альянса и непростые для РФ, так как придется отступить от части заявленных ранее принципов", - сказал Бортник РИА Новости в понедельник.
При этом он уверен, что в итоге стороны о чем-то договорятся, тем более перед лицом возрастающей конкуренции между США и Китаем. Эксперт прогнозирует, что для Украины российско-американские переговоры могут закончиться как деэсклацией ситуации, так и эскалацией.
"По Украине реализовать любые договоренности сложно. Концептуально подход США и РФ по Украине схож, однако очень сложно их реализовать публично из-за позиции оппозиции внутри США, и из-за позиции украинского руководства. Скорее всего, стороны смогут договориться по реализации минских соглашений, но будет очень сложно публично заявить о непринятии Украины в НАТО, а РФ — это необходимо. Возможно, этот этап переговоров лишь прелюдия к более серьезной эскалации, которая изменит общественное мнение и позиции сторон после чего они смогут выйти на более широкие настоящие договоренности", - добавил Бортник.
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США еще до начала консультаций заявили, что ряд российских предложений для них неприемлемы. В Москве подчеркивают, что проекты документов не носят ультимативного характера, при этом на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Как заявил ранее РИА Новости Рябков, не исключено, что диалог с США по безопасности ограничится одной встречей и смысла его продолжать просто не будет. А это грозит новым витком конфронтации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости ранее заявил, что если США и НАТО в разумные сроки не откликнуться должным образом на предложения России, то Москва будет принимать меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз.
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Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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