Глава МИД ФРГ пригрозила России "тяжелыми" последствиями из-за Украины
Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила России серьезными последствиями из-за Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
РИМ, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины, пригрозив России "тяжелыми" последствиями при нарушении суверенитета страны.
"Очевидно, что единственный выход из кризиса лежит через диалог. Еще более ясно то, что очередное нарушение суверенитета Украины Россией имело бы тяжелые последствия", - заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
Бербок напомнила, что отношения с Россией в контексте ситуации вокруг Украины обсуждаются странами Запада и Россией на этой неделе, а страны Европы будут обсуждаться эту тему и друг с другом.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.