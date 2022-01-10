https://ria.ru/20220110/belorussiya-1767204267.html

Жителя Могилева осудили на два года за оскорбление погибшего сотрудника КГБ

Жителя Могилева осудили на два года за оскорбление погибшего сотрудника КГБ - РИА Новости, 10.01.2022

Жителя Могилева осудили на два года за оскорбление погибшего сотрудника КГБ

Суд в Белоруссии приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Могилева за оскорбление погибшего сотрудника КГБ, сообщается в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:41

2022-01-10T17:41

2022-01-10T17:41

белоруссия

могилев

ленинский район

александр лукашенко

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Могилева за оскорбление погибшего сотрудника КГБ, сообщается в понедельник на сайте генеральной прокуратуры республики.В конце сентября прошлого года КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства Дмитрий Федосюк был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре подписал указ о награждении Федосюка посмертно орденом "За личное мужество". Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко ранее заявил, что те пользователи интернет, кто "сделал хайп" своими комментариями о смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети. Уже в середине октября следственный комитет Белоруссии сообщал, что 136 человек заключены под стражу по уголовному делу из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ."Прокуратура Могилева поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (около 1,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.Согласно ему, обвиняемый "со своего телефона 28-29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока". В ходе судебного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме, суд Ленинского района Могилева постановил обвинительный приговор. Судья также принял решение о применении специальной конфискации в отношении принадлежавшего обвиняемому мобильного телефона как средства совершения преступления.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220104/minsk-1766558787.html

https://ria.ru/20220110/ekstremizm-1767182826.html

белоруссия

могилев

ленинский район

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белоруссия, могилев, ленинский район, александр лукашенко