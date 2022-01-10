Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/belorussiya-1767204267.html
Жителя Могилева осудили на два года за оскорбление погибшего сотрудника КГБ
Жителя Могилева осудили на два года за оскорбление погибшего сотрудника КГБ - РИА Новости, 10.01.2022
Жителя Могилева осудили на два года за оскорбление погибшего сотрудника КГБ
Суд в Белоруссии приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Могилева за оскорбление погибшего сотрудника КГБ, сообщается в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:41
2022-01-10T17:41
белоруссия
могилев
ленинский район
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Могилева за оскорбление погибшего сотрудника КГБ, сообщается в понедельник на сайте генеральной прокуратуры республики.В конце сентября прошлого года КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства Дмитрий Федосюк был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре подписал указ о награждении Федосюка посмертно орденом "За личное мужество". Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко ранее заявил, что те пользователи интернет, кто "сделал хайп" своими комментариями о смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети. Уже в середине октября следственный комитет Белоруссии сообщал, что 136 человек заключены под стражу по уголовному делу из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ."Прокуратура Могилева поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (около 1,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.Согласно ему, обвиняемый "со своего телефона 28-29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока". В ходе судебного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме, суд Ленинского района Могилева постановил обвинительный приговор. Судья также принял решение о применении специальной конфискации в отношении принадлежавшего обвиняемому мобильного телефона как средства совершения преступления.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220104/minsk-1766558787.html
https://ria.ru/20220110/ekstremizm-1767182826.html
белоруссия
могилев
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, могилев, ленинский район, александр лукашенко
17:41 10.01.2022
 
Жителя Могилева осудили на два года за оскорбление погибшего сотрудника КГБ

Жителя Могилева приговорили к двум годам колонии за оскорбление погибшего сотрудника КГБ

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Могилева за оскорбление погибшего сотрудника КГБ, сообщается в понедельник на сайте генеральной прокуратуры республики.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 15:55
Минчанина осудили на четыре года колонии за участие в беспорядках
В конце сентября прошлого года КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства Дмитрий Федосюк был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре подписал указ о награждении Федосюка посмертно орденом "За личное мужество". Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко ранее заявил, что те пользователи интернет, кто "сделал хайп" своими комментариями о смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети. Уже в середине октября следственный комитет Белоруссии сообщал, что 136 человек заключены под стражу по уголовному делу из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ.
Милиция Белоруссии
15:38Протесты в Белоруссии
В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала
"Прокуратура Могилева поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (около 1,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.
Согласно ему, обвиняемый "со своего телефона 28-29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока". В ходе судебного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме, суд Ленинского района Могилева постановил обвинительный приговор. Судья также принял решение о применении специальной конфискации в отношении принадлежавшего обвиняемому мобильного телефона как средства совершения преступления.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, отмечается в сообщении.
 
БелоруссияМогилевЛенинский районАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
23:00США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
23:00Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
22:55Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве
22:51На юго-востоке Москвы пропал подросток
22:51Шерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России
Лента новостейМолния
В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с РоссиейСША и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДРСамолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан РоссииЭксперт оценил итоги российско-американских переговоров в ЖеневеНа юго-востоке Москвы пропал подростокШерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России