https://ria.ru/20220110/batalov-1767243287.html

Прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении имущества семьи Баталова

Прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении имущества семьи Баталова - РИА Новости, 10.01.2022

Прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении имущества семьи Баталова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова, материалы будут направлены в Замосковорецкий... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:01

2022-01-10T22:01

2022-01-10T22:01

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова, материалы будут направлены в Замосковорецкий суд, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия", - говорится в сообщении.Уточняется, что Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), Бублий – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частным нотариусом).Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы, отмечает ведомство.Ранее в СК сообщали, что организованная актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем юристом Михаилом Цивиным афера привела к тому, что вдова и дочь артиста Алексея Баталова лишились двух квартир и доли еще в одной квартире, мастерской и крупной суммы. Впоследствии сделки с имуществом были признаны судом недействительными.По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания поддержки и помощи, несколько лет действительно помогали семье. Затем с помощью доверенности они сняли практически все сбережения потерпевших на сумму более 20 миллионов рублей. Кроме того, по данным СК, их знакомый нотариус Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой (дочери скончавшегося в 2017 году актера) доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших в нарушение установленной процедуры нотариального удостоверения сделок.Следствие просило заключить Дрожжину и Цивина в СИЗО, однако суд ограничился запретом определенных действий.

https://ria.ru/20210813/tsivin-1745690555.html

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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия