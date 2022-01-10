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https://ria.ru/20220110/aurus-1767202856.html
Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus
Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus - РИА Новости, 10.01.2022
Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus
Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus спустя более двух лет работы, врио руководителя назначен Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:32
2022-01-10T18:01
aurus
адиль ширинов (гендиректор aurus)
экономика
авто
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus спустя более двух лет работы, врио руководителя назначен Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора, говорится в сообщении компании."Адиль Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 года. Проработав в компании более двух лет, Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки. … В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании", - отмечается в сообщении. В компании также отметили, что Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". "В дальнейшем не исключается, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить, в том числе, развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки", - уточнил автопроизводитель.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html
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aurus, адиль ширинов (гендиректор aurus), экономика, авто, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
17:32 10.01.2022 (обновлено: 18:01 10.01.2022)
 
Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus

Николай Ходосевич стал врио гендиректора Aurus вместо покинувшего пост Адиля Ширинова

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор ООО "Аурус" Адиль Ширинов
Генеральный директор ООО Аурус Адиль Ширинов - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Генеральный директор ООО "Аурус" Адиль Ширинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus спустя более двух лет работы, врио руководителя назначен Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора, говорится в сообщении компании.
"Адиль Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 года. Проработав в компании более двух лет, Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки. … В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании", - отмечается в сообщении.
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня 2021, 02:27
"Серьезная машина": японцев восхитили автомобили Aurus
В компании также отметили, что Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". "В дальнейшем не исключается, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить, в том числе, развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки", - уточнил автопроизводитель.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая 2021, 16:12
Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект
 
AurusАдиль Ширинов (гендиректор Aurus)ЭкономикаАвтоНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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