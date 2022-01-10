17:32 10.01.2022 (обновлено: 18:01 10.01.2022)
Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus
Николай Ходосевич стал врио гендиректора Aurus вместо покинувшего пост Адиля Ширинова
Генеральный директор ООО "Аурус" Адиль Ширинов. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus спустя более двух лет работы, врио руководителя назначен Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора, говорится в сообщении компании.
"Адиль Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 года. Проработав в компании более двух лет, Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки. … В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании", - отмечается в сообщении.
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В компании также отметили, что Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". "В дальнейшем не исключается, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить, в том числе, развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки", - уточнил автопроизводитель.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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