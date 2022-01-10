https://ria.ru/20220110/aurus-1767202856.html

Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus

Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus - РИА Новости, 10.01.2022

Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus

Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus спустя более двух лет работы, врио руководителя назначен Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:32

2022-01-10T17:32

2022-01-10T18:01

aurus

адиль ширинов (гендиректор aurus)

экономика

авто

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus спустя более двух лет работы, врио руководителя назначен Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора, говорится в сообщении компании."Адиль Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 года. Проработав в компании более двух лет, Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки. … В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании", - отмечается в сообщении. В компании также отметили, что Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". "В дальнейшем не исключается, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить, в том числе, развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки", - уточнил автопроизводитель.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html

https://ria.ru/20210531/aurus-1734958480.html

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aurus, адиль ширинов (гендиректор aurus), экономика, авто, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"