https://ria.ru/20220110/afganistan-1767159601.html

Рахмон предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана

Рахмон предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана - РИА Новости, 10.01.2022

Рахмон предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита ОДКБ предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки на... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:30

2022-01-10T13:30

2022-01-10T13:30

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ДУШАНБЕ, 10 янв – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита ОДКБ предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки на таджикско-афганской границе."Обстановка на таджикско-афганской границе осложняется каждый день, идут бои прямо вдоль границ между самими талибами (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), за последние недели только в одном участке погибли более 11 талибов и более 18 получили ранения. Нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана", - заявил Рахмон.

https://ria.ru/20220110/sozvon-1767137764.html

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в мире, оон, талибан, эмомали рахмон, одкб