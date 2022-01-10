https://ria.ru/20220110/afganistan-1767159601.html
Рахмон предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана
Рахмон предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана - РИА Новости, 10.01.2022
Рахмон предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита ОДКБ предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки на... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:30
2022-01-10T13:30
2022-01-10T13:30
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ДУШАНБЕ, 10 янв – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита ОДКБ предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки на таджикско-афганской границе."Обстановка на таджикско-афганской границе осложняется каждый день, идут бои прямо вдоль границ между самими талибами (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), за последние недели только в одном участке погибли более 11 талибов и более 18 получили ранения. Нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана", - заявил Рахмон.
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в мире, оон, талибан, эмомали рахмон, одкб
Рахмон предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана
Президент Таджикистана Рахмон предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана