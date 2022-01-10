https://ria.ru/20220110/aeroekspress-1767167842.html

"Аэроэкспресс" отменил скидки на покупку билетов онлайн

"Аэроэкспресс" отменил скидки на покупку билетов онлайн - РИА Новости, 10.01.2022

"Аэроэкспресс" отменил скидки на покупку билетов онлайн

Компания "Аэроэкспресс" отменила скидки на покупку билетов онлайн с 10 января, сообщают в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:24

2022-01-10T15:24

2022-01-10T15:24

туризм

аэропорт

аэроэкспресс

новости - туризм

пассажиры

туристы

цены

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741396377_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0096eaef42e2cf5f89865dfab5400ed9.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" отменила скидки на покупку билетов онлайн с 10 января, сообщают в пресс-службе перевозчика.Стоимость проезда по тарифам "Стандарт", "Туда и обратно", "Бизнес" и "Семейный туда-обратно" стала одинаковой при покупке офлайн и онлайн. Таким образом, обычные тарифы подорожали на 50 рублей, бизнес — на 100. Стандарт в одну сторону стоит 450 рублей (ранее онлайн его можно было приобрести за 399 рублей), туда-обратно – 800, бизнес-класс – 900 в одну сторону.Ранее при покупке через мобильное приложение и на сайте была специальная скидка.Однако, уточнили в компании, продолжают действовать различные акции, которые позволят сэкономить. Например, поездка после 22:00 обойдется в 290 рублей по специальному тарифу "Вечерний". А для часто летающих пассажиров доступны выгодные подписки на 15 или 30 поездок на любое направление, в том числе на экспресс-автобусы. Стоимость одной — от 60 рублей.

https://ria.ru/20220110/reysy-1767131057.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэропорт, аэроэкспресс, новости - туризм, пассажиры, туристы, цены, туризм, акции, скидки