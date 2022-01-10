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Туризм
https://ria.ru/20220110/aeroekspress-1767167842.html
"Аэроэкспресс" отменил скидки на покупку билетов онлайн
"Аэроэкспресс" отменил скидки на покупку билетов онлайн - РИА Новости, 10.01.2022
"Аэроэкспресс" отменил скидки на покупку билетов онлайн
Компания "Аэроэкспресс" отменила скидки на покупку билетов онлайн с 10 января, сообщают в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:24
2022-01-10T15:24
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" отменила скидки на покупку билетов онлайн с 10 января, сообщают в пресс-службе перевозчика.Стоимость проезда по тарифам "Стандарт", "Туда и обратно", "Бизнес" и "Семейный туда-обратно" стала одинаковой при покупке офлайн и онлайн. Таким образом, обычные тарифы подорожали на 50 рублей, бизнес — на 100. Стандарт в одну сторону стоит 450 рублей (ранее онлайн его можно было приобрести за 399 рублей), туда-обратно – 800, бизнес-класс – 900 в одну сторону.Ранее при покупке через мобильное приложение и на сайте была специальная скидка.Однако, уточнили в компании, продолжают действовать различные акции, которые позволят сэкономить. Например, поездка после 22:00 обойдется в 290 рублей по специальному тарифу "Вечерний". А для часто летающих пассажиров доступны выгодные подписки на 15 или 30 поездок на любое направление, в том числе на экспресс-автобусы. Стоимость одной — от 60 рублей.
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аэропорт, аэроэкспресс, новости - туризм, пассажиры, туристы, цены, туризм, акции, скидки
15:24 10.01.2022
 
"Аэроэкспресс" отменил скидки на покупку билетов онлайн

Билеты на аэроэкспрессы теперь стоят одинаково офлайн и онлайн

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПоезд "Аэроэкспресс" в новом терминале аэропорта Домодедово
Поезд Аэроэкспресс в новом терминале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" отменила скидки на покупку билетов онлайн с 10 января, сообщают в пресс-службе перевозчика.
Стоимость проезда по тарифам "Стандарт", "Туда и обратно", "Бизнес" и "Семейный туда-обратно" стала одинаковой при покупке офлайн и онлайн. Таким образом, обычные тарифы подорожали на 50 рублей, бизнес — на 100.
Стандарт в одну сторону стоит 450 рублей (ранее онлайн его можно было приобрести за 399 рублей), туда-обратно – 800, бизнес-класс – 900 в одну сторону.
Ранее при покупке через мобильное приложение и на сайте была специальная скидка.
Однако, уточнили в компании, продолжают действовать различные акции, которые позволят сэкономить. Например, поездка после 22:00 обойдется в 290 рублей по специальному тарифу "Вечерний". А для часто летающих пассажиров доступны выгодные подписки на 15 или 30 поездок на любое направление, в том числе на экспресс-автобусы. Стоимость одной — от 60 рублей.
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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