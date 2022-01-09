https://ria.ru/20220109/zemletryasenie-1767083936.html

На юге Армении произошло землетрясение

На юге Армении произошло землетрясение - РИА Новости, 09.01.2022

На юге Армении произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в воскресенье вечером близ города Капан Сюникской области на юге Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T23:35

2022-01-09T23:35

2022-01-09T23:35

в мире

армения

ереван

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мчс армении

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ЕРЕВАН, 9 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в воскресенье вечером близ города Капан Сюникской области на юге Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны."Девятого января в 23.19 (22.19 мск) служба сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 2,6 близ армяно-азербайджанской приграничной зоны, в 9-ти километрах от города Капан (300 километров южнее Еревана – ред.). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла. Землетрясение ощущалось в городе Капан силой 3 балла, Каджаран и Мегри – 2-3 балла.

https://ria.ru/20220108/zemletryasenie-1766927233.html

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в мире, армения, ереван, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мчс армении