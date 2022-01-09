Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины
Представитель МИД Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Минские договоренности "живой водой" для спасения Украины и заявила, что Россия свои обязательства перед народом Украины выполнила, когда предложила этот вариант решения конфликта.
"Пусть они (Киевские власти) думают, а что ждет их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, "живая вода", она перед ними, и это Минские договоренности. Вот пусть они задают себе вопрос, а как они будут выживать в собственной стране, а как дальше и чем, и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая... живительная таблетка игнорируется, если они придумывают все что угодно, кроме того плана спасения, который был выработан и им преподнесен", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Захарова добавила, что Россия свои обязательства перед народом Украины выполняет - это гуманитарная помощь, выработка решений для урегулирования ситуации, ведение переговоров и те же Минские договоренности, которые предложила Россия.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.