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Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины
Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины - РИА Новости, 09.01.2022
Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Минские договоренности "живой водой" для спасения Украины и заявила, что Россия свои обязательства перед РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:56
2022-01-09T18:56
в мире
киев
москва
нато
мария захарова
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Минские договоренности "живой водой" для спасения Украины и заявила, что Россия свои обязательства перед народом Украины выполнила, когда предложила этот вариант решения конфликта."Пусть они (Киевские власти) думают, а что ждет их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, "живая вода", она перед ними, и это Минские договоренности. Вот пусть они задают себе вопрос, а как они будут выживать в собственной стране, а как дальше и чем, и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая... живительная таблетка игнорируется, если они придумывают все что угодно, кроме того плана спасения, который был выработан и им преподнесен", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".Захарова добавила, что Россия свои обязательства перед народом Украины выполняет - это гуманитарная помощь, выработка решений для урегулирования ситуации, ведение переговоров и те же Минские договоренности, которые предложила Россия."А то, что Россия не дала физически уничтожить большую, значительную часть украинского народа, проживающую в Донбассе, так это наверное, первое, за что Киеву стоит благодарить Москву", - подчеркнула она.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, москва, нато, мария захарова, россия
18:56 09.01.2022
 
Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины

Представитель МИД Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Минские договоренности "живой водой" для спасения Украины и заявила, что Россия свои обязательства перед народом Украины выполнила, когда предложила этот вариант решения конфликта.
"Пусть они (Киевские власти) думают, а что ждет их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, "живая вода", она перед ними, и это Минские договоренности. Вот пусть они задают себе вопрос, а как они будут выживать в собственной стране, а как дальше и чем, и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая... живительная таблетка игнорируется, если они придумывают все что угодно, кроме того плана спасения, который был выработан и им преподнесен", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
18:47
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Захарова добавила, что Россия свои обязательства перед народом Украины выполняет - это гуманитарная помощь, выработка решений для урегулирования ситуации, ведение переговоров и те же Минские договоренности, которые предложила Россия.
"А то, что Россия не дала физически уничтожить большую, значительную часть украинского народа, проживающую в Донбассе, так это наверное, первое, за что Киеву стоит благодарить Москву", - подчеркнула она.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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