https://ria.ru/20220109/zakharova-1767068149.html

Захарова прокомментировала предстоящие переговоры с США в Женеве

Захарова прокомментировала предстоящие переговоры с США в Женеве - РИА Новости, 09.01.2022

Захарова прокомментировала предстоящие переговоры с США в Женеве

У Москвы есть желание заниматься конкретными вопросами безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие переговоры РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T18:47

2022-01-09T18:47

2022-01-09T18:48

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв - РИА Новости. У Москвы есть желание заниматься конкретными вопросами безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие переговоры с США по гарантиям безопасности в Женеве."У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Еще раз говорю: наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе". - подчеркнула Захарова.На вечер 9 января запланирована первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Это "предварительные" переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.После консультаций РФ и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220109/ssha-1767060144.html

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в мире, сша, оон, вена, нато, совет россия-нато, мария захарова, россия