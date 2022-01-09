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Захарова прокомментировала предстоящие переговоры с США в Женеве
Захарова прокомментировала предстоящие переговоры с США в Женеве - РИА Новости, 09.01.2022
Захарова прокомментировала предстоящие переговоры с США в Женеве
У Москвы есть желание заниматься конкретными вопросами безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие переговоры РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:47
2022-01-09T18:48
в мире
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв - РИА Новости. У Москвы есть желание заниматься конкретными вопросами безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие переговоры с США по гарантиям безопасности в Женеве."У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Еще раз говорю: наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе". - подчеркнула Захарова.На вечер 9 января запланирована первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Это "предварительные" переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.После консультаций РФ и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, оон, вена, нато, совет россия-нато, мария захарова, россия
18:47 09.01.2022 (обновлено: 18:48 09.01.2022)
 
Захарова прокомментировала предстоящие переговоры с США в Женеве

Представитель МИД Захарова: Москва готова заниматься конкретными вопросами безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв - РИА Новости. У Москвы есть желание заниматься конкретными вопросами безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие переговоры с США по гарантиям безопасности в Женеве.
"У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Еще раз говорю: наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе". - подчеркнула Захарова.
На вечер 9 января запланирована первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Это "предварительные" переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.
Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
После консультаций РФ и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
17:25
Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией
 
В миреСШАООНВенаНАТОСовет Россия-НАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
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