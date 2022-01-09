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МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе

МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе - РИА Новости, 09.01.2022

МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе

В Главном управлении МЧС России по Чеченской Республике опровергли информацию о взрыве на нефтебазе в городе Гудермес. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T23:50

2022-01-09T23:50

2022-01-09T23:50

происшествия

гудермес

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 9 янв – РИА Новости. В Главном управлении МЧС России по Чеченской Республике опровергли информацию о взрыве на нефтебазе в городе Гудермес.Ранее Telegram-канал "РЕН ТВ Новости" сообщил о том, что на нефтебазе в Гудермесе произошел взрыв, подобное видео также появилось и в местных пабликах в социальных сетях."Это ложная информация. Уточняем, почему РЕН ТВ поверил непонятному видео в соцсетях и поставил новость. Мы уточняем, из каких происшествий последних лет сформирован этот видеоряд", - сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по Чеченской Республике.

https://ria.ru/20220109/sochi-1767066449.html

гудермес

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происшествия, гудермес, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия