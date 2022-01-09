Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220109/vymiranie-1767009284.html
Массовое вымирание всего живого уже близко
Землю ждет шестая волна массового вымирания - РИА Новости, 09.01.2022
Массовое вымирание всего живого уже близко
Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. С таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил профессор Стэндфордского университета Пол... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T02:05
2022-01-09T02:05
в мире
всемирный фонд дикой природы
весь мир
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597356017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d137d8ffba6a8bcffb6aa383ba7c5302.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. С таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.В конце декабря Всемирный фонд дикой природы предупредил, что в ближайшие десять лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. На грани исчезновения, как утверждается, оказался миллион представителей флоры и фауны."Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", - сказал Эрлих.Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид."Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - добавил Эрлих.На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Самое известное из них вызвал гигантский астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад. Опустошение было историческим, поскольку 76 процентов видов в мире были уничтожены ударом астероида и его последующими последствиями.
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
весь мир
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597356017_0:0:1464:1098_1920x0_80_0_0_24bea4b11e924769e123e74a9cbc16dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, всемирный фонд дикой природы, весь мир, земля
02:05 09.01.2022
 
Землю ждет шестая волна массового вымирания

Британский профессор Эрлих: Земля оказалась на пороге шестой волны массового вымирания

CC0 / PIRO4D / Солнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
CC0 / PIRO4D /
Солнце и планета Земля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. С таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.
В конце декабря Всемирный фонд дикой природы предупредил, что в ближайшие десять лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. На грани исчезновения, как утверждается, оказался миллион представителей флоры и фауны.
"Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", - сказал Эрлих.
Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид.
"Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - добавил Эрлих.
Глобальная катастрофа
29 октября 2021, 08:00Наука
Климатический провал. Ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы
На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Самое известное из них вызвал гигантский астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад. Опустошение было историческим, поскольку 76 процентов видов в мире были уничтожены ударом астероида и его последующими последствиями.
 
В миреВсемирный фонд дикой природыВесь мирЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем
09:13В Казахстане отменили более 120 внутренних авиарейсов
09:12Токаев поручил создать комиссию для ликвидации последствий беспорядков
09:11Жителей Нур-Султана призвали оставаться дома
09:11Под охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объекты
09:08Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"
09:06После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел
09:05Актера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате
09:04Полиция Нур-Султана проводит подворовой и поквартирный обход
08:59Эксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сети
08:58Около 700 жителей Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в беспорядках
08:42В Казахстане восстанавливает работу Сбербанк
08:33В казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков
08:33Задержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньги
08:23Минздрав Казахстана опроверг информацию о захвате биолаборатории
08:22Генконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" Глинникова
08:20В Костанае вокруг главной площади остаются баррикады
08:13Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году
08:09При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек
08:03В Казахстане продлят выплаты адресной соцпомощи из-за действия ЧП
Лента новостейМолния
В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголемВ Казахстане отменили более 120 внутренних авиарейсовТокаев поручил создать комиссию для ликвидации последствий беспорядковЖителей Нур-Султана призвали оставаться домаПод охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объектыТихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"После беспорядков в Казахстане возбудили 125 делАктера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-АтеПолиция Нур-Султана проводит подворовой и поквартирный обходЭксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сетиОколо 700 жителей Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в беспорядкахВ Казахстане восстанавливает работу СбербанкВ казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядковЗадержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньгиМинздрав Казахстана опроверг информацию о захвате биолабораторииГенконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" ГлинниковаВ Костанае вокруг главной площади остаются баррикадыТу-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 годуПри пожаре в доме в Костромской области погибли пять человекВ Казахстане продлят выплаты адресной соцпомощи из-за действия ЧП