https://ria.ru/20220109/vymiranie-1767009284.html
Массовое вымирание всего живого уже близко
Землю ждет шестая волна массового вымирания - РИА Новости, 09.01.2022
Массовое вымирание всего живого уже близко
Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. С таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил профессор Стэндфордского университета Пол... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T02:05
2022-01-09T02:05
2022-01-09T02:05
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. С таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.В конце декабря Всемирный фонд дикой природы предупредил, что в ближайшие десять лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. На грани исчезновения, как утверждается, оказался миллион представителей флоры и фауны."Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", - сказал Эрлих.Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид."Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - добавил Эрлих.На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Самое известное из них вызвал гигантский астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад. Опустошение было историческим, поскольку 76 процентов видов в мире были уничтожены ударом астероида и его последующими последствиями.
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в мире, всемирный фонд дикой природы, весь мир, земля
Землю ждет шестая волна массового вымирания
Британский профессор Эрлих: Земля оказалась на пороге шестой волны массового вымирания
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Земля
находится на пороге шестой волны массового вымирания. С таким предупреждением в беседе с Daily Mail
выступил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.
В конце декабря Всемирный фонд дикой природы
предупредил, что в ближайшие десять лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. На грани исчезновения, как утверждается, оказался миллион представителей флоры и фауны.
"Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", - сказал Эрлих.
Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид.
"Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - добавил Эрлих.
На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Самое известное из них вызвал гигантский астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад. Опустошение было историческим, поскольку 76 процентов видов в мире были уничтожены ударом астероида и его последующими последствиями.