https://ria.ru/20220109/vymiranie-1767009284.html

Массовое вымирание всего живого уже близко

Землю ждет шестая волна массового вымирания - РИА Новости, 09.01.2022

Массовое вымирание всего живого уже близко

Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. С таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил профессор Стэндфордского университета Пол... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T02:05

2022-01-09T02:05

2022-01-09T02:05

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. С таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.В конце декабря Всемирный фонд дикой природы предупредил, что в ближайшие десять лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. На грани исчезновения, как утверждается, оказался миллион представителей флоры и фауны."Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", - сказал Эрлих.Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид."Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - добавил Эрлих.На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Самое известное из них вызвал гигантский астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад. Опустошение было историческим, поскольку 76 процентов видов в мире были уничтожены ударом астероида и его последующими последствиями.

https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html

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в мире, всемирный фонд дикой природы, весь мир, земля