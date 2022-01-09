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Украина ошарашила признанием о "Северном потоке — 2"
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.01.2022
Украина ошарашила признанием о "Северном потоке — 2"
Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, такое мнение в эфире... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T01:37
2022-01-09T01:37
в мире
украина
европа
нафтогаз украины
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил киевский политолог Кирилл Молчанов.Как отметил эксперт, во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес "Северного потока — 2", "спят и видят", чтобы газопровод был введен в строй как можно скорее. "Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться", - указал он.Для европейских потребителей это будет "финансово интересно", подчеркнул Молчанов."Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса", - пояснил политолог.При этом требования киевских властей продлить договор на транзит российского газа, по его мнению, являются элементом "политической шизофрении". "Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая", - заключил Молчанов."Северный поток — 2" — экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Германию. Его строительство газопровода длилось три года и было завершено 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.Сейчас Nord Stream 2 AG нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
https://ria.ru/20220107/potok-1766870598.html
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в мире, украина, европа, нафтогаз украины, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
01:37 09.01.2022
 
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"

Политолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска "Северного потока — 2"

© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода Nord Stream 2
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил киевский политолог Кирилл Молчанов.
Как отметил эксперт, во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес "Северного потока — 2", "спят и видят", чтобы газопровод был введен в строй как можно скорее. "Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться", - указал он.
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Для европейских потребителей это будет "финансово интересно", подчеркнул Молчанов.
"Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса", - пояснил политолог.
При этом требования киевских властей продлить договор на транзит российского газа, по его мнению, являются элементом "политической шизофрении". "Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая", - заключил Молчанов.
"Северный поток — 2" — экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Германию. Его строительство газопровода длилось три года и было завершено 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.
Сейчас Nord Stream 2 AG нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
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В миреУкраинаЕвропаНафтогаз УкраиныСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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