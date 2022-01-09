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МИД: диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей

МИД: диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей - РИА Новости, 09.01.2022

МИД: диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей

Москва не исключает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T12:26

2022-01-09T12:26

2022-01-09T14:42

политика

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва не исключает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли переговоры по гарантиям безопасности ограничиться одной встречей, если США не проявят интерес к готовности обсуждать озабоченности Москвы.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

сша

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2022

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политика, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато