11:42 09.01.2022 (обновлено: 11:56 09.01.2022)
Во время беспорядков в Казахстане погибли двое военных
Во время беспорядков в Казахстане погибли двое военных, еще 163 пострадали
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПодразделения полиции у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Двое военнослужащих в Казахстане погибли и 163 получили ранения в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, сообщает минобороны страны.
"Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, в вооруженных силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранено 163 человека", - говорится в Telegram-канале, где казахские министерства публикуют сообщения.
Сообщается, что в ряде регионов Казахстана экстремисты предпринимали попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты.
Сейчас во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.