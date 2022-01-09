https://ria.ru/20220109/velikobritaniya-1767044792.html

Виндзорский замок защитят бесполетной зоной

Виндзорский замок защитят бесполетной зоной - РИА Новости, 09.01.2022

Виндзорский замок защитят бесполетной зоной

Виндзорский замок будет защищён бесполётной зоной из-за опасений за безопасность королевы Великобритании Елизаветы II, пишет британская газета Sun. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T14:55

2022-01-09T14:55

2022-01-09T14:55

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ЛОНДОН, 9 янв – РИА Новости. Виндзорский замок будет защищён бесполётной зоной из-за опасений за безопасность королевы Великобритании Елизаветы II, пишет британская газета Sun.Издание отмечает, что меры по усилению безопасности были приняты после того, как в конце декабря злоумышленник с арбалетом, обещавший "убить" королеву, проник на территорию Виндзора."С 27 января самолетам и беспилотным летательным аппаратам будет запрещено пролетать над резиденцией на высоте 2500 футов (около 762 метров - прим.ред.). Приказ также сделает преступлением полеты в пределах 1,4 мили (около 2,3 км - прим. ред.) от стен замка", - сообщило издание.Управление гражданской авиации заявляет, что введение запрета отвечает общественным интересам.Уточняется, что соблюдение нового постановления об "ограничении правил полетов в соответствии с Порядком аэронавигации" будет контролироваться управлением воздушного движения — истребители будут подняты в воздух, если самолет нарушит зону и не ответит на предупреждения по радио.В свою очередь, полиция, которая круглосуточно охраняет замок на земле, получит больше полномочий для пресечения незаконных беспилотных летательных аппаратов.Британская полиция 25 декабря задержала 19-летнего вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзора, где королева отмечала с семьей Рождество. Сообщалось, что мужчина вошел на территорию, но не входил ни в какие здания, а после обыска у него был обнаружен арбалет. Позднее задержанный после обследования на предмет психического здоровья был передан на попечение медицинских работников.Подозреваемый опубликовал видео, в котором угрожал убить королеву, чтобы отомстить за амритсарскую бойню, совершенную колониальными войсками в Индии в 1919 году.

https://ria.ru/20211227/vindzor-1765646675.html

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