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Виндзорский замок защитят бесполетной зоной
Виндзорский замок защитят бесполетной зоной - РИА Новости, 09.01.2022
Виндзорский замок защитят бесполетной зоной
Виндзорский замок будет защищён бесполётной зоной из-за опасений за безопасность королевы Великобритании Елизаветы II, пишет британская газета Sun. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T14:55
2022-01-09T14:55
в мире
индия
виндзор
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ЛОНДОН, 9 янв – РИА Новости. Виндзорский замок будет защищён бесполётной зоной из-за опасений за безопасность королевы Великобритании Елизаветы II, пишет британская газета Sun.Издание отмечает, что меры по усилению безопасности были приняты после того, как в конце декабря злоумышленник с арбалетом, обещавший "убить" королеву, проник на территорию Виндзора."С 27 января самолетам и беспилотным летательным аппаратам будет запрещено пролетать над резиденцией на высоте 2500 футов (около 762 метров - прим.ред.). Приказ также сделает преступлением полеты в пределах 1,4 мили (около 2,3 км - прим. ред.) от стен замка", - сообщило издание.Управление гражданской авиации заявляет, что введение запрета отвечает общественным интересам.Уточняется, что соблюдение нового постановления об "ограничении правил полетов в соответствии с Порядком аэронавигации" будет контролироваться управлением воздушного движения — истребители будут подняты в воздух, если самолет нарушит зону и не ответит на предупреждения по радио.В свою очередь, полиция, которая круглосуточно охраняет замок на земле, получит больше полномочий для пресечения незаконных беспилотных летательных аппаратов.Британская полиция 25 декабря задержала 19-летнего вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзора, где королева отмечала с семьей Рождество. Сообщалось, что мужчина вошел на территорию, но не входил ни в какие здания, а после обыска у него был обнаружен арбалет. Позднее задержанный после обследования на предмет психического здоровья был передан на попечение медицинских работников.Подозреваемый опубликовал видео, в котором угрожал убить королеву, чтобы отомстить за амритсарскую бойню, совершенную колониальными войсками в Индии в 1919 году.
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в мире, индия, виндзор
14:55 09.01.2022
 
Виндзорский замок защитят бесполетной зоной

Виндзорский замок защитят бесполетной зоной из-за опасений за безопасность Елизаветы II

CC BY-SA 3.0 / Diliff / Windsor Castle Upper Ward Quadrangle panoramic viewВиндзорский замок в Великобритании
Виндзорский замок в Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Diliff / Windsor Castle Upper Ward Quadrangle panoramic view
Виндзорский замок в Великобритании. Архивное фото
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ЛОНДОН, 9 янв – РИА Новости. Виндзорский замок будет защищён бесполётной зоной из-за опасений за безопасность королевы Великобритании Елизаветы II, пишет британская газета Sun.
Издание отмечает, что меры по усилению безопасности были приняты после того, как в конце декабря злоумышленник с арбалетом, обещавший "убить" королеву, проник на территорию Виндзора.
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Мужчина, задержанный в Виндзорском замке, заявлял о желании убить королеву
"С 27 января самолетам и беспилотным летательным аппаратам будет запрещено пролетать над резиденцией на высоте 2500 футов (около 762 метров - прим.ред.). Приказ также сделает преступлением полеты в пределах 1,4 мили (около 2,3 км - прим. ред.) от стен замка", - сообщило издание.
Управление гражданской авиации заявляет, что введение запрета отвечает общественным интересам.
Уточняется, что соблюдение нового постановления об "ограничении правил полетов в соответствии с Порядком аэронавигации" будет контролироваться управлением воздушного движения — истребители будут подняты в воздух, если самолет нарушит зону и не ответит на предупреждения по радио.
В свою очередь, полиция, которая круглосуточно охраняет замок на земле, получит больше полномочий для пресечения незаконных беспилотных летательных аппаратов.
Британская полиция 25 декабря задержала 19-летнего вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзора, где королева отмечала с семьей Рождество. Сообщалось, что мужчина вошел на территорию, но не входил ни в какие здания, а после обыска у него был обнаружен арбалет. Позднее задержанный после обследования на предмет психического здоровья был передан на попечение медицинских работников.
Подозреваемый опубликовал видео, в котором угрожал убить королеву, чтобы отомстить за амритсарскую бойню, совершенную колониальными войсками в Индии в 1919 году.
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