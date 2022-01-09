https://ria.ru/20220109/uzbekistan-1767044243.html

Узбекистан изменил правила въезда в страну

Узбекистан изменил правила въезда в страну - РИА Новости, 09.01.2022

Узбекистан изменил правила въезда в страну

Узбекистан ужесточает правила въезда в страну - с 15 января все въезжающие в страну должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T14:46

2022-01-09T14:46

2022-01-09T14:46

распространение коронавируса

в мире

узбекистан

astrazeneca

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. Узбекистан ужесточает правила въезда в страну - с 15 января все въезжающие в страну должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.В воскресенье узбекистанский минздрав заявил о первом выявленном случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" в стране."С 15 января граждане, прибывающие в Республику Узбекистан из иностранных государств, должны предоставить отрицательные сведения о результатах ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию не менее чем за 48 часов до прибытия в республику", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Прежде все въезжающие должны были предоставлять тесты, сделанные не позднее 72 часов до прибытия.В пресс-службе уточнили, что данное решение принято в воскресенье республиканской специальной комиссией по борьбе с коронавирусом.При отсутствии справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID всем въезжающим необходимо сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропортах, на вокзалах и в пограничных пунктах пропуска, добавили в минздраве.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021 года держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70. В субботу в стране было выявлено 369 случаев COVID-19 – это новый максимум с октября прошлого года.По данным ведомства, общее число умерших составляет 1494, выздоровевших - 197 073, на лечении находятся 1774 пациента с COVID-19.С 1 апреля 2021 года в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время полный курс вакцинации прошли более 13,7 миллиона человек (64,4% взрослого населения).

https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766523700.html

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в мире, узбекистан, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19