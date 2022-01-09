https://ria.ru/20220109/ukraina-1767043996.html

В Киеве прошел митинг против "капитуляции" на переговорах России и США

В Киеве прошел митинг против "капитуляции" на переговорах России и США - РИА Новости, 09.01.2022

В Киеве прошел митинг против "капитуляции" на переговорах России и США

Митинг с призывом к мировым лидерам "не допустить капитуляции Украины" на переговорах РФ и США, устроенный на Михайловской площади в Киеве возле министерства... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T14:43

2022-01-09T14:43

2022-01-09T17:09

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КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Митинг с призывом к мировым лидерам "не допустить капитуляции Украины" на переговорах РФ и США, устроенный на Михайловской площади в Киеве возле министерства иностранных дел, закончился, он прошел спокойно, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков человек с флагами общественной организации "Свободные люди", а также национальными флагами Украины положили на площади большое белое полотно, на котором баллончиком с краской написали StopPutin. В ходе акции они призывали, чтобы мировые лидеры не допустили капитуляции Украины.Митинг прошел спокойно, его участники разошлись.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220108/ukraina-1766970608.html

https://ria.ru/20220104/sodeystvie-1766576434.html

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в мире, сша, вена, нато, совет россия-нато, россия