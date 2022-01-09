https://ria.ru/20220109/ucheniya-1767064321.html
США готовы обсудить с Россией учения в Восточной Европе, заявил Блинкен
США готовы обсудить с Россией учения в Восточной Европе, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.01.2022
США готовы обсудить с Россией учения в Восточной Европе, заявил Блинкен
США готовы обсудить с Россией на предстоящих переговорах в Женеве масштабы проводимых в Восточной Европе военных учений, но не численность американских войск,... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:04
2022-01-09T18:04
2022-01-09T22:49
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США готовы обсудить с Россией на предстоящих переговорах в Женеве масштабы проводимых в Восточной Европе военных учений, но не численность американских войск, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы не рассматриваем (обсуждение) численности войск", - подчеркнул госсекретарь США.
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в мире, сша, энтони блинкен, восточная европа, россия
18:04 09.01.2022 (обновлено: 22:49 09.01.2022)
США готовы обсудить с Россией учения в Восточной Европе, заявил Блинкен
Блинкен: США готовы обсудить с Россией масштаб проводимых в Восточной Европе учений