https://ria.ru/20220109/ucheniya-1767064321.html

США готовы обсудить с Россией учения в Восточной Европе, заявил Блинкен

США готовы обсудить с Россией учения в Восточной Европе, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.01.2022

США готовы обсудить с Россией учения в Восточной Европе, заявил Блинкен

США готовы обсудить с Россией на предстоящих переговорах в Женеве масштабы проводимых в Восточной Европе военных учений, но не численность американских войск,... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T18:04

2022-01-09T18:04

2022-01-09T22:49

в мире

сша

энтони блинкен

восточная европа

россия

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США готовы обсудить с Россией на предстоящих переговорах в Женеве масштабы проводимых в Восточной Европе военных учений, но не численность американских войск, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы не рассматриваем (обсуждение) численности войск", - подчеркнул госсекретарь США.

https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767055570.html

сша

восточная европа

россия

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в мире, сша, энтони блинкен, восточная европа, россия