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Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году
Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2022
Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году
Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T08:13
2022-01-09T08:13
безопасность
арктика
северный флот вмф россии
ту-142
россия
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота."Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в 2021 году экипажи противолодочных самолетов неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, и уточнили, что в 2022 году эта практика для летчиков Ту-142 будет одной из приоритетных.В прошедшем году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 7 тысяч километров. Летчики выполняли воздушное патрулирование, проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике."Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - добавили в пресс-службе.
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безопасность, арктика, северный флот вмф россии, ту-142, россия
08:13 09.01.2022
 
Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году

Северный флот: Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет ТУ-204СМ
Самолет ТУ-204СМ - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.
"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2021 году экипажи противолодочных самолетов неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, и уточнили, что в 2022 году эта практика для летчиков Ту-142 будет одной из приоритетных.
В прошедшем году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 7 тысяч километров. Летчики выполняли воздушное патрулирование, проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.
"Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - добавили в пресс-службе.
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