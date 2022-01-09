https://ria.ru/20220109/tu-142-1767016527.html

Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году

Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2022

Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году

Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:13

2022-01-09T08:13

2022-01-09T08:13

безопасность

арктика

северный флот вмф россии

ту-142

россия

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота."Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в 2021 году экипажи противолодочных самолетов неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, и уточнили, что в 2022 году эта практика для летчиков Ту-142 будет одной из приоритетных.В прошедшем году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 7 тысяч километров. Летчики выполняли воздушное патрулирование, проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике."Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - добавили в пресс-службе.

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безопасность, арктика, северный флот вмф россии, ту-142, россия