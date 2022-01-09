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Норвежская армия лишилась трусов
Норвежские военные остались без трусов - РИА Новости, 09.01.2022
Норвежская армия лишилась трусов
Норвежская армия столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает NRK, рассказал представитель Организации тылового... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T06:06
2022-01-09T06:06
2022-01-09T06:06
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Норвежская армия столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает NRK, рассказал представитель Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханс Мейзинсет.Раньше военнослужащие могли демобилизоваться в нижнем белье, однако сейчас его требуют оставлять для повторного использования новобранцами.Это связано с тем, что из-за пандемии вооруженные силы столкнулись с задержками по поставкам. Прежде сдача нижнего белья при увольнении была временной мерой, теперь же она введена на постоянной основе.Проблемы в норвежской армии начались не только с нижним бельем. Оказалось, что солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.
https://ria.ru/20211211/sudy-1763081657.html
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в мире, норвегия, коронавирус covid-19
Норвежские военные остались без трусов
Норвежские военные столкнулись с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса