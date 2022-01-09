https://ria.ru/20220109/trusy-1767010718.html

Норвежская армия лишилась трусов

Норвежские военные остались без трусов - РИА Новости, 09.01.2022

Норвежская армия лишилась трусов

Норвежская армия столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает NRK, рассказал представитель Организации тылового... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T06:06

2022-01-09T06:06

2022-01-09T06:06

распространение коронавируса

в мире

норвегия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148815/15/1488151586_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e34e693f87f579a6d998afd41469404.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Норвежская армия столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает NRK, рассказал представитель Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханс Мейзинсет.Раньше военнослужащие могли демобилизоваться в нижнем белье, однако сейчас его требуют оставлять для повторного использования новобранцами.Это связано с тем, что из-за пандемии вооруженные силы столкнулись с задержками по поставкам. Прежде сдача нижнего белья при увольнении была временной мерой, теперь же она введена на постоянной основе.Проблемы в норвежской армии начались не только с нижним бельем. Оказалось, что солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.

https://ria.ru/20211211/sudy-1763081657.html

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, коронавирус covid-19