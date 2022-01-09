https://ria.ru/20220109/tigr-1761705670.html

Лидеры, завоеватели, любимцы фортуны: звезды, родившиеся в год Тигра

Лидеры, завоеватели, любимцы фортуны: звезды, родившиеся в год Тигра - РИА Новости, 09.01.2022

Лидеры, завоеватели, любимцы фортуны: звезды, родившиеся в год Тигра

Наступившему 2022-му по восточному календарю покровительствует Тигр. Считается, что люди, которые родились под этим знаком, сильны, страстны, искренни, умеют... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:00

2022-01-09T08:00

2022-01-09T08:02

фото

константин райкин

пенелопа крус

lady gaga (стефани джерманотта)

вячеслав зайцев

деми мур (деметрия гайнс)

роберт паттинсон

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Наступившему 2022-му по восточному календарю покровительствует Тигр. Считается, что люди, которые родились под этим знаком, сильны, страстны, искренни, умеют постоять за себя, любят риск и соперничество и ненавидят подчиняться. И еще это творческие натуры, рядом с ними хлопотно, но интересно. Знаменитости-Тигры — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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