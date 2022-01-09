Лидеры, завоеватели, любимцы фортуны: звезды, родившиеся в год Тигра
Напор, непредсказуемость, энтузиазм, решительность, удачливость... Кажется, Леди Гаге достались все главные тигриные качества сразу.
Напор, непредсказуемость, энтузиазм, решительность, удачливость... Кажется, Леди Гаге достались все главные тигриные качества сразу.
Виктория Бекхэм — их тех Тигров, что любят перемены. Певица, танцовщица, актриса, дизайнер и бизнес-леди — все это она.
Виктория Бекхэм — их тех Тигров, что любят перемены. Певица, танцовщица, актриса, дизайнер и бизнес-леди — все это она.
Модельер Слава Зайцев — Тигр-энтузиаст, чьи идеи в свое время взорвали потрясли модную индустрию.
Модельер Слава Зайцев — Тигр-энтузиаст, чьи идеи в свое время взорвали потрясли модную индустрию.
Жаль, что Эмилия Кларк не Дракон по рождению. Но быть Тигрицей ей тоже очень подходит.
Жаль, что Эмилия Кларк не Дракон по рождению. Но быть Тигрицей ей тоже очень подходит.
Мужчины-Тигры так притягательны, что устоять перед ними невозможно. Один только Леонардо Ди Каприо чего стоит.
Мужчины-Тигры так притягательны, что устоять перед ними невозможно. Один только Леонардо Ди Каприо чего стоит.
Как Тигр умеет вести себя в обществе, можно наблюдать, например, по завсегдатаю красных дорожек Пенелопе Крус.
Как Тигр умеет вести себя в обществе, можно наблюдать, например, по завсегдатаю красных дорожек Пенелопе Крус.
Кит Харингтон — затаившийся Тигр. Совсем как его герой, талантливый бастард Джон Сноу из "Игры престолов". Никогда не знаешь, на что он способен.
Кит Харингтон — затаившийся Тигр. Совсем как его герой, талантливый бастард Джон Сноу из "Игры престолов". Никогда не знаешь, на что он способен.
Эль Фаннинг еще Тигренок, но многообещающий.
Эль Фаннинг еще Тигренок, но многообещающий.
Актер Роберт Паттинсон — энергичный и дерзкий Тигр. Любовь к риску грозит взлетами и падениями, однако игра точно стоит свеч.
Актер Роберт Паттинсон — энергичный и дерзкий Тигр. Любовь к риску грозит взлетами и падениями, однако игра точно стоит свеч.
Том Круз — Тигр-авантюрист. Он "Рыцарь дня", "Лучший стрелок" и "Легенда", и "Цвет денег" знает, и "Интервью с вампиром" ему по плечу, и самая невыполнимая миссия не страшна.
Том Круз — Тигр-авантюрист. Он "Рыцарь дня", "Лучший стрелок" и "Легенда", и "Цвет денег" знает, и "Интервью с вампиром" ему по плечу, и самая невыполнимая миссия не страшна.
Эми Адамс, появившейся на свет в тигриный год, достались артистизм, яркая внешность, неиссякаемая энергия и ангельский голос. Достаточно, чтобы ей улыбнулась удача.
Эми Адамс, появившейся на свет в тигриный год, достались артистизм, яркая внешность, неиссякаемая энергия и ангельский голос. Достаточно, чтобы ей улыбнулась удача.
Билл Мюррей — неординарный Тигр. Кроткий и осторожный, он словно усыпляет вашу бдительность, чтобы потом ошеломить талантом. И привет, "День сурка".
Билл Мюррей — неординарный Тигр. Кроткий и осторожный, он словно усыпляет вашу бдительность, чтобы потом ошеломить талантом. И привет, "День сурка".
Нет границ для Деми Мур. Ей подвластны и романтическое "Привидение", и жесткая боевая "Солдат Джейн". Настоящая женщина-Тигр: сильная, энергичная, независимая.
Нет границ для Деми Мур. Ей подвластны и романтическое "Привидение", и жесткая боевая "Солдат Джейн". Настоящая женщина-Тигр: сильная, энергичная, независимая.
Природное обаяние Тигров можно было измерять в Челентано. Хочется надеяться, Адриано не против.
Природное обаяние Тигров можно было измерять в Челентано. Хочется надеяться, Адриано не против.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — пример импульсивного и бесстрашного Тигра.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — пример импульсивного и бесстрашного Тигра.
Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин — блестящий лидер и Тигр-организатор, способный вести людей за собой.
Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин — блестящий лидер и Тигр-организатор, способный вести людей за собой.