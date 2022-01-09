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Лидеры, завоеватели, любимцы фортуны: звезды, родившиеся в год Тигра
Лидеры, завоеватели, любимцы фортуны: звезды, родившиеся в год Тигра - РИА Новости, 09.01.2022
Лидеры, завоеватели, любимцы фортуны: звезды, родившиеся в год Тигра
Наступившему 2022-му по восточному календарю покровительствует Тигр. Считается, что люди, которые родились под этим знаком, сильны, страстны, искренни, умеют... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T08:00
2022-01-09T08:02
фото
константин райкин
пенелопа крус
lady gaga (стефани джерманотта)
вячеслав зайцев
деми мур (деметрия гайнс)
роберт паттинсон
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Наступившему 2022-му по восточному календарю покровительствует Тигр. Считается, что люди, которые родились под этим знаком, сильны, страстны, искренни, умеют постоять за себя, любят риск и соперничество и ненавидят подчиняться. И еще это творческие натуры, рядом с ними хлопотно, но интересно. Знаменитости-Тигры — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, константин райкин, пенелопа крус, lady gaga (стефани джерманотта), вячеслав зайцев, деми мур (деметрия гайнс), роберт паттинсон, новый год, адриано челентано, том круз, леонардо ди каприо, билл мюррей, эми адамс, виктория бекхэм, эмилия кларк, дмитрий губерниев, кит харингтон
08:00 09.01.2022 (обновлено: 08:02 09.01.2022)
 

Лидеры, завоеватели, любимцы фортуны: звезды, родившиеся в год Тигра

Читать ria.ru в
Наступившему 2022-му по восточному календарю покровительствует Тигр. Считается, что люди, которые родились под этим знаком, сильны, страстны, искренни, умеют постоять за себя, любят риск и соперничество и ненавидят подчиняться. И еще это творческие натуры, рядом с ними хлопотно, но интересно. Знаменитости-Тигры — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Matt Slocum

Напор, непредсказуемость, энтузиазм, решительность, удачливость... Кажется, Леди Гаге достались все главные тигриные качества сразу.

Леди Гага во время шоу в перерыве футбольного матча НФЛ между Атланта Фэлконс и Нью-Ингленд Пэтриотс в Хьюстоне
1 из 16

Напор, непредсказуемость, энтузиазм, решительность, удачливость... Кажется, Леди Гаге достались все главные тигриные качества сразу.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Виктория Бекхэм — их тех Тигров, что любят перемены. Певица, танцовщица, актриса, дизайнер и бизнес-леди — все это она.

Дизайнер Виктория Бекхэм на премии The Fashion Awards 2018
2 из 16

Виктория Бекхэм — их тех Тигров, что любят перемены. Певица, танцовщица, актриса, дизайнер и бизнес-леди — все это она.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модельер Слава Зайцев — Тигр-энтузиаст, чьи идеи в свое время взорвали потрясли модную индустрию.

Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити
3 из 16

Модельер Слава Зайцев — Тигр-энтузиаст, чьи идеи в свое время взорвали потрясли модную индустрию.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2021 / Getty Images/David Livingston

Жаль, что Эмилия Кларк не Дракон по рождению. Но быть Тигрицей ей тоже очень подходит.

Эмилия Кларк на церемонии вручения премии HBO в Лос-Анджелесе, Калифорния
4 из 16

Жаль, что Эмилия Кларк не Дракон по рождению. Но быть Тигрицей ей тоже очень подходит.

© AFP 2021 / Getty Images/David Livingston
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Мужчины-Тигры так притягательны, что устоять перед ними невозможно. Один только Леонардо Ди Каприо чего стоит.

Актер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
5 из 16

Мужчины-Тигры так притягательны, что устоять перед ними невозможно. Один только Леонардо Ди Каприо чего стоит.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Как Тигр умеет вести себя в обществе, можно наблюдать, например, по завсегдатаю красных дорожек Пенелопе Крус.

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке перед показом фильма Осиная сеть в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
6 из 16

Как Тигр умеет вести себя в обществе, можно наблюдать, например, по завсегдатаю красных дорожек Пенелопе Крус.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Domenico Stinellis

Кит Харингтон — затаившийся Тигр. Совсем как его герой, талантливый бастард Джон Сноу из "Игры престолов". Никогда не знаешь, на что он способен.

Актер Кит Харингтон на 16-м Международном кинофестивале в Риме
7 из 16

Кит Харингтон — затаившийся Тигр. Совсем как его герой, талантливый бастард Джон Сноу из "Игры престолов". Никогда не знаешь, на что он способен.

© AP Photo / Domenico Stinellis
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Эль Фаннинг еще Тигренок, но многообещающий.

Эль Фаннинг на 72-м Каннском международном кинофестивале
8 из 16

Эль Фаннинг еще Тигренок, но многообещающий.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Актер Роберт Паттинсон — энергичный и дерзкий Тигр. Любовь к риску грозит взлетами и падениями, однако игра точно стоит свеч.

Актер Роберт Паттинсон
9 из 16

Актер Роберт Паттинсон — энергичный и дерзкий Тигр. Любовь к риску грозит взлетами и падениями, однако игра точно стоит свеч.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli

Том Круз — Тигр-авантюрист. Он "Рыцарь дня", "Лучший стрелок" и "Легенда", и "Цвет денег" знает, и "Интервью с вампиром" ему по плечу, и самая невыполнимая миссия не страшна.

Американский актер Том Круз во время съемок фильма Миссия невыполнима в Риме
10 из 16

Том Круз — Тигр-авантюрист. Он "Рыцарь дня", "Лучший стрелок" и "Легенда", и "Цвет денег" знает, и "Интервью с вампиром" ему по плечу, и самая невыполнимая миссия не страшна.

© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Эми Адамс, появившейся на свет в тигриный год, достались артистизм, яркая внешность, неиссякаемая энергия и ангельский голос. Достаточно, чтобы ей улыбнулась удача.

Эми Адамс на вечеринке Vanity Fair
11 из 16

Эми Адамс, появившейся на свет в тигриный год, достались артистизм, яркая внешность, неиссякаемая энергия и ангельский голос. Достаточно, чтобы ей улыбнулась удача.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Vadim Ghirda

Билл Мюррей — неординарный Тигр. Кроткий и осторожный, он словно усыпляет вашу бдительность, чтобы потом ошеломить талантом. И привет, "День сурка".

Билл Мюррей на 74-м Каннском международном кинофестивале
12 из 16

Билл Мюррей — неординарный Тигр. Кроткий и осторожный, он словно усыпляет вашу бдительность, чтобы потом ошеломить талантом. И привет, "День сурка".

© AP Photo / Vadim Ghirda
© AP Photo / Evan Agostini

Нет границ для Деми Мур. Ей подвластны и романтическое "Привидение", и жесткая боевая "Солдат Джейн". Настоящая женщина-Тигр: сильная, энергичная, независимая.

Деми Мур на торжественном мероприятие Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке
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Нет границ для Деми Мур. Ей подвластны и романтическое "Привидение", и жесткая боевая "Солдат Джейн". Настоящая женщина-Тигр: сильная, энергичная, независимая.

© AP Photo / Evan Agostini
© AP Photo / Luca Bruno

Природное обаяние Тигров можно было измерять в Челентано. Хочется надеяться, Адриано не против.

Итальянский певец Адриано Челентано
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Природное обаяние Тигров можно было измерять в Челентано. Хочется надеяться, Адриано не против.

© AP Photo / Luca Bruno
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — пример импульсивного и бесстрашного Тигра.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время эстафеты Олимпийского огня в Москве
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — пример импульсивного и бесстрашного Тигра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин — блестящий лидер и Тигр-организатор, способный вести людей за собой.

Художественный руководитель театра Сатирикон имени Аркадия Райкина Константин Райкин перед началом церемонии закрытия фестиваля Хрустальный источникъ в Ессентуках
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Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин — блестящий лидер и Тигр-организатор, способный вести людей за собой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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