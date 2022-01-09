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Украинский кот выжил после получасовой "стирки" в машинке
Украинский кот выжил после получасовой "стирки" в машинке - РИА Новости, 09.01.2022
Украинский кот выжил после получасовой "стирки" в машинке
Шотландский вислоухий кот Броша из украинского Днепра выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине, хозяева, заметив кота внутри барабана, РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T19:55
2022-01-09T19:55
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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Шотландский вислоухий кот Броша из украинского Днепра выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине, хозяева, заметив кота внутри барабана, отвезли его к ветеринарам, сейчас кот чувствует себя хорошо, сообщается на странице ветклиники "На Рабочей"."Котик Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. Там темно, уютно и тепло. И в последний раз там очень кстати оказалась собачья лежанка, которая требовала стирки. "Дополнительные комфортные условия", — наверное, подумал Броша и улегся спать в укромном местечке. Лежанка оказалась серого цвета, как и сам котик. Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила "стиралку". Кот пробыл в стиральной машине около 30 минут, прежде чем владельцы услышали его крики. Представьте шок и ужас, когда понимаешь, что столь длительное время вместе с лежанкой стирался и кот."На удивление, при открытии машинки кот выбежал и попытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару", — сообщила клиника в Facebook.В лечебнице уточнили, что на осмотре у котика были "хрипы в легких, низкая температура, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством"."Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме и в скором времени котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо: активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов девять жизней", — отметили в клинике.Также клиника опубликовала ролик с Брошей.
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украина, днепр (город), facebook
19:55 09.01.2022 (обновлено: 22:47 09.01.2022)
Украинский кот выжил после получасовой "стирки" в машинке
Украинский кот Броша выжил после получасовой "стирки" в машинке
КИЕВ, 9 янв — РИА Новости.
Шотландский вислоухий кот Броша из украинского Днепра
выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине, хозяева, заметив кота внутри барабана, отвезли его к ветеринарам, сейчас кот чувствует себя хорошо, сообщается на странице ветклиники "На Рабочей".
"Котик Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. Там темно, уютно и тепло. И в последний раз там очень кстати оказалась собачья лежанка, которая требовала стирки. "Дополнительные комфортные условия", — наверное, подумал Броша и улегся спать в укромном местечке. Лежанка оказалась серого цвета, как и сам котик. Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила "стиралку". Кот пробыл в стиральной машине около 30 минут, прежде чем владельцы услышали его крики. Представьте шок и ужас, когда понимаешь, что столь длительное время вместе с лежанкой стирался и кот.
"На удивление, при открытии машинки кот выбежал и попытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару", — сообщила клиника в Facebook.
В лечебнице уточнили, что на осмотре у котика были "хрипы в легких, низкая температура, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством".
"Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме и в скором времени котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо: активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов девять жизней", — отметили в клинике.
Также клиника опубликовала ролик с Брошей.