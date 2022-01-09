https://ria.ru/20220109/ssha-1767060144.html

Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией

Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией - РИА Новости, 09.01.2022

Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией

Предстоящие переговоры делегаций США и России в Женеве станут возможностью обсудить озабоченности Москвы в части расширения НАТО, заявил госсекретарь США Энтони РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:25

2022-01-09T17:25

2022-01-09T20:26

в мире

нато

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Предстоящие переговоры делегаций США и России в Женеве станут возможностью обсудить озабоченности Москвы в части расширения НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России (по НАТО), а также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.При этом он подчеркнул, что США считают путь дипломатии и диалога наиболее предпочтительным применительно к России, однако готовы задействовать "решительные меры в случае, если та пойдет по пути конфронтации"."Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии", - указал глава американской дипломатии.В воскресенье вечером в Женеве американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220109/ssha-1767034770.html

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в мире, нато, энтони блинкен, россия