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Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией
Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией - РИА Новости, 09.01.2022
Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией
Предстоящие переговоры делегаций США и России в Женеве станут возможностью обсудить озабоченности Москвы в части расширения НАТО, заявил госсекретарь США Энтони РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T17:25
2022-01-09T20:26
в мире
нато
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Предстоящие переговоры делегаций США и России в Женеве станут возможностью обсудить озабоченности Москвы в части расширения НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России (по НАТО), а также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.При этом он подчеркнул, что США считают путь дипломатии и диалога наиболее предпочтительным применительно к России, однако готовы задействовать "решительные меры в случае, если та пойдет по пути конфронтации"."Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии", - указал глава американской дипломатии.В воскресенье вечером в Женеве американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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в мире, нато, энтони блинкен, россия
17:25 09.01.2022 (обновлено: 20:26 09.01.2022)
 
Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией

Госсекретарь США Блинкен: переговоры позволят обсудить озабоченность России вокруг НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Предстоящие переговоры делегаций США и России в Женеве станут возможностью обсудить озабоченности Москвы в части расширения НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России (по НАТО), а также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.
При этом он подчеркнул, что США считают путь дипломатии и диалога наиболее предпочтительным применительно к России, однако готовы задействовать "решительные меры в случае, если та пойдет по пути конфронтации".
"Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии", - указал глава американской дипломатии.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
12:32
Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков
В воскресенье вечером в Женеве американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть состоится в понедельник. После этого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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