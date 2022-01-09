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Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков
Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков - РИА Новости, 09.01.2022
Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков
Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T12:32
2022-01-09T13:09
в мире
сша
москва
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, у Вашингтона и союзников по НАТО "не должно быть никаких иллюзий на этот счет".Он пояснил, что "если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным"."И какой смысл в его продолжении? Я не очень понимаю", — резюмировал Рябков.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут переговоры по инициативе Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, москва, сергей рябков, россия
12:32 09.01.2022 (обновлено: 13:09 09.01.2022)
 
Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, а с четкой целью

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, у Вашингтона и союзников по НАТО "не должно быть никаких иллюзий на этот счет".
"Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что "если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным".
"И какой смысл в его продолжении? Я не очень понимаю", — резюмировал Рябков.
Россия и США 9-10 января в Женеве проведут переговоры по инициативе Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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