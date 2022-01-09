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Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков

Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков - РИА Новости, 09.01.2022

Россия едет на встречу с США не с протянутой рукой, заявил Рябков

Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T12:32

2022-01-09T12:32

2022-01-09T13:09

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москва

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, у Вашингтона и союзников по НАТО "не должно быть никаких иллюзий на этот счет".Он пояснил, что "если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным"."И какой смысл в его продолжении? Я не очень понимаю", — резюмировал Рябков.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут переговоры по инициативе Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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2022

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в мире, сша, москва, сергей рябков, россия