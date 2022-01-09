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США решили снова поторговаться с Россией
Пушков обвинил США в желании "жестко поторговаться" с Россией - РИА Новости, 09.01.2022
США решили снова поторговаться с Россией
Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T12:16
2022-01-09T12:16
2022-01-09T15:19
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вена
алексей пушков
нато
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках Совета Россия — НАТО.По словам члена Совфеда, Соединенные Штаты видят в этом очередной повод для "жесткого торга" и наверняка начнут выдвигать ответные требования. Аналогичная обстановка, скорее всего, будет на переговорах России с Североатлантическим альянсом, подчеркнул он."В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220108/turtsiya-1766993990.html
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сша, вена, алексей пушков, нато, россия
12:16 09.01.2022 (обновлено: 15:19 09.01.2022)
Пушков обвинил США в желании "жестко поторговаться" с Россией
Сенатор Пушков: США рассматривают переговоры с Россией как очередной "жесткий" торг