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США решили снова поторговаться с Россией
Пушков обвинил США в желании "жестко поторговаться" с Россией - РИА Новости, 09.01.2022
США решили снова поторговаться с Россией
Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T12:16
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сша
вена
алексей пушков
нато
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках Совета Россия — НАТО.По словам члена Совфеда, Соединенные Штаты видят в этом очередной повод для "жесткого торга" и наверняка начнут выдвигать ответные требования. Аналогичная обстановка, скорее всего, будет на переговорах России с Североатлантическим альянсом, подчеркнул он."В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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сша, вена, алексей пушков, нато, россия
12:16 09.01.2022 (обновлено: 15:19 09.01.2022)
 
Пушков обвинил США в желании "жестко поторговаться" с Россией

Сенатор Пушков: США рассматривают переговоры с Россией как очередной "жесткий" торг

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках Совета РоссияНАТО.
По словам члена Совфеда, Соединенные Штаты видят в этом очередной повод для "жесткого торга" и наверняка начнут выдвигать ответные требования. Аналогичная обстановка, скорее всего, будет на переговорах России с Североатлантическим альянсом, подчеркнул он.
"В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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