https://ria.ru/20220109/ssha-1767033375.html

США решили снова поторговаться с Россией

Пушков обвинил США в желании "жестко поторговаться" с Россией - РИА Новости, 09.01.2022

США решили снова поторговаться с Россией

Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T12:16

2022-01-09T12:16

2022-01-09T15:19

сша

вена

алексей пушков

нато

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках Совета Россия — НАТО.По словам члена Совфеда, Соединенные Штаты видят в этом очередной повод для "жесткого торга" и наверняка начнут выдвигать ответные требования. Аналогичная обстановка, скорее всего, будет на переговорах России с Североатлантическим альянсом, подчеркнул он."В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220108/turtsiya-1766993990.html

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сша, вена, алексей пушков, нато, россия