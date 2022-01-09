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Блинкен заявил, что Россия "хочет" восстановить Советский Союз

Блинкен заявил, что Россия "хочет" восстановить Советский Союз - РИА Новости, 09.01.2022

Блинкен заявил, что Россия "хочет" восстановить Советский Союз

России "стремится" восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе, что неприемлемо для Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T20:09

2022-01-09T20:09

2022-01-09T22:47

сша

вена

дмитрий песков

нато

совет россия-нато

энтони блинкен

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

россия

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. России "стремится" восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе, что неприемлемо для Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Я считаю, что это так, это одна из целей президента (России Владимира. – Прим. ред.) Путина", — сказал он в интервью телеканалу CNN.Глава американской дипломатии уточнил, что это означает восстановление сферы влияния над постсоветскими странами. Такое "стремление" он назвал неприемлемым.Предположения "намерении" российского руководства восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз". Ее слова тогда прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, такое невозможно — Нуланд сама это понимает. Сам Путин ранее не раз подчеркивал, что восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по российским предложениям о гарантиях безопасности, после этого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220109/zakharova-1767068149.html

https://ria.ru/20220109/posledstviya-1767057481.html

сша

вена

россия

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сша, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), россия