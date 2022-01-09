Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220109/soyuz-1767074009.html
Блинкен заявил, что Россия "хочет" восстановить Советский Союз
Блинкен заявил, что Россия "хочет" восстановить Советский Союз - РИА Новости, 09.01.2022
Блинкен заявил, что Россия "хочет" восстановить Советский Союз
России "стремится" восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе, что неприемлемо для Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T20:09
2022-01-09T22:47
сша
вена
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35954/05/359540525_0:96:1376:870_1920x0_80_0_0_c48ce0262cbe578568a4a21274db6090.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. России "стремится" восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе, что неприемлемо для Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Я считаю, что это так, это одна из целей президента (России Владимира. – Прим. ред.) Путина", — сказал он в интервью телеканалу CNN.Глава американской дипломатии уточнил, что это означает восстановление сферы влияния над постсоветскими странами. Такое "стремление" он назвал неприемлемым.Предположения "намерении" российского руководства восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз". Ее слова тогда прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, такое невозможно — Нуланд сама это понимает. Сам Путин ранее не раз подчеркивал, что восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по российским предложениям о гарантиях безопасности, после этого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220109/zakharova-1767068149.html
https://ria.ru/20220109/posledstviya-1767057481.html
сша
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35954/05/359540525_0:0:1376:1032_1920x0_80_0_0_0923f12ac32e94f970ea4ea79cc65803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), россия
20:09 09.01.2022 (обновлено: 22:47 09.01.2022)
 
Блинкен заявил, что Россия "хочет" восстановить Советский Союз

Госсекретарь Блинкен заявил, что Россия "хочет" восстановить Советский Союз

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГосударственные флаг СССР
Государственные флаг СССР - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Государственные флаг СССР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. России "стремится" восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе, что неприемлемо для Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я считаю, что это так, это одна из целей президента (России Владимира. – Прим. ред.) Путина", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Глава американской дипломатии уточнил, что это означает восстановление сферы влияния над постсоветскими странами. Такое "стремление" он назвал неприемлемым.
Предположения "намерении" российского руководства восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз". Ее слова тогда прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, такое невозможно — Нуланд сама это понимает. Сам Путин ранее не раз подчеркивал, что восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
18:47
Захарова прокомментировала предстоящие переговоры с США в Женеве
Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по российским предложениям о гарантиях безопасности, после этого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
17:02
Боррель пригрозил России последствиями в случае эскалации на Украине
 
СШАВенаДмитрий ПесковНАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздников
01:15Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионов
01:10Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
Лента новостейМолния
Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздниковУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионовНовое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФМэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве