https://ria.ru/20220109/sochi-1767066449.html
В Сочи спасатели ликвидировали пожар на кровле двух домов
В Сочи спасатели ликвидировали пожар на кровле двух домов - РИА Новости, 09.01.2022
В Сочи спасатели ликвидировали пожар на кровле двух домов
Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл на кровли двух жилых домов в Центральном районе Сочи на улице Калужской, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:30
2022-01-09T18:30
2022-01-09T22:49
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151778/11/1517781165_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9cbdeed2781a0cab3e390c11e23a3be7.jpg
СОЧИ, 9 янв – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл на кровли двух жилых домов в Центральном районе Сочи на улице Калужской, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, площадь огня составила 250 квадратных метров, первые подразделения прибыли в 16.34, а в 17.09 возгорание было уже локализовано."В 17.30 пожар ликвидирован", - говорится в релизе.По информации регионального МЧС, пострадавших при пожаре не было.
https://ria.ru/20220108/kuzbass-1766918518.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151778/11/1517781165_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_547d4947758040dc2d6db791b326a502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
18:30 09.01.2022 (обновлено: 22:49 09.01.2022)
В Сочи спасатели ликвидировали пожар на кровле двух домов
В Сочи спасатели ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров на кровле двух домов